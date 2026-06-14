이용식, 손녀 위해 성대한 돌잔치 준비 "딸에게 사랑 베풀지 못해 미안해" ('조선의사랑꾼')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 이용식이 하나뿐인 손녀를 위해 작심하고 돌잔치를 준비했다.

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15일(월) 방송될 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 하나뿐인 외동딸 수민의 결혼부터 신혼여행, 그리고 출산까지 함께한 '딸바보 사랑꾼' 이용식의 외손녀 돌잔치가 전격 공개된다.

돌잔치에서 이용식은 외손녀를 향해 직접 쓴 편지를 읽었다. 그는 "이제부터 손녀에게 내가 사랑을 쏟을 테니까, 목숨까지도 다 쏟을 테니까..."라는 절절한 발언과 함께 눈시울을 붉혔다.

이용식은 제작진과의 인터뷰에서 "외동딸이 낳은 외손녀, 유일한 손주...모든 걸 다 쏟아주고 싶다"고 '손녀 사랑꾼' 할아버지로서의 비장한 각오를 전했다. 그러면서 그는 "딸 수민이가 어렸을 때, 같이 지낸 시간이 많지 않았다. 자고 있을 때 출근하고, 다 잠들었을 때 집에 왔다"며 과거를 되돌아봤다.

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마지막으로 이용식은 "그때 내가 사랑을 베풀지 못한 것이 너무 미안하다. 손녀만큼은 같이 있는 시간을 더 많이 늘려야겠다. 후회 없는 돌잔치를 만들기 위해 노력했다"며 외손녀를 향한 애틋한 진심을 드러냈다.

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한편, 이용식은 결혼 8년 만에 '귀한 외동딸' 이수민을 어렵게 얻었다. 그러나 1997년 심근경색으로 쓰러져 죽을 고비를 넘겨야 했고, 수술실로 들어가는 아빠를 위해 기도하는 어린 이수민의 영상이 화제가 되기도 했다. 이수민은 '미스터트롯2' 출연자였던 가수 원혁과의 사이에서 지난해 딸 이엘을 낳아 많은 이들의 축하를 받았다.

감동 가득 돌잔치와 이용식의 눈물 고백은 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 6월 15일(월) 오후 10시에 공개된다.