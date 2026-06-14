임라라 "손민수만 보면 화 나, 충격" 쌍둥이 독박육아 하더니 결국 '눈물'

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[스포츠조선 정유나 기자] 코미디언 임라라가 육아의 현실과 부모가 된 뒤 느끼는 솔직한 감정을 털어놨다.

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14일 유튜브 채널 '엔조이 커플'에는 '엄마라면 울 수 밖에 없는 영상'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에는 임라라, 손민수 부부와 함께 선배 엄마들이 모여 육아 경험을 나누는 모습이 담겼다. 출산과 육아 과정에서 겪은 고충부터 부모로서의 책임감까지 진솔한 이야기가 이어졌다.

임라라는 육아 이후 달라진 부부 관계에 대해서도 언급했다. 임라라는 고민으로 "남편 얼굴만 보면 화가 난다. 그러다 스스로한테 충격 받았다. 나만 고군분투하고 남편은 아무것도 안 하는 것처럼 보이더라"고 털어놨다.

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이에 육아 선배들은 "네가 쌍둥이 키우느라 힘들어서 그런다. 산후 우울증같다"고 위로해줬다.

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임라라는 선배들의 '힘들었구나' 위로 한마디에 눈물을 쏟았다. 이어 임라라는 "내가 왜 그럴지 고민해봤다. 예전에는 남편을 친구처럼 귀엽게 봤는데 이제는 아빠의 기준으로 보게 된다"며 "내가 힘들 때 버텨주길 바라는데 남편도 힘들다 보니 함께 지쳐가는 것 같다"고 고백했다.

이에 참석자들은 "육아는 부부가 함께 버티고 견뎌야 하는 과정"이라며 서로를 응원했다.

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한편 손민수는 최근 축구 경기 도중 전방십자인대 파열 부상을 입었다. 이후 임라라가 홀로 쌍둥이 육아를 전담하게 되자 일부 누리꾼들은 "육아 중인 상황에서 부상 위험이 큰 운동은 자제했어야 했다"며 아쉬움을 드러냈다.

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jyn2011@sportschosun.com