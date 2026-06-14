김승현♥장정윤, 셋째는 없다…소원 빌러 간 절에서 "아기 안 생기게 해주세요"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김승현 장정윤 부부가 자녀 계획을 마쳤다고 밝혔다.

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14일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에서는 '절에서 남편 김승현 철저하게 정신개조 시키는 장작가'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김승현 장정윤 부부는 소원을 빌러 어디론가 향했다. 장정윤은 "요즘 뜨는 명당이 몇 개가 있다. 제가 얘기를 해드리자면 리윤이를 가지려고 2년 정도 시험관을 했는데 잘 안 생겨서 마음고생을 했다. 어느날 친구들이 대구에 팔봉산을 가면 소원을 들어준다더라. 친구들하고 당일치기로 아침 일찍 새벽부터 일어나서 팔봉산에 갔다"며 "저는 소원이 임신하는 거 딱 하나였는데 친구들은 10개씩 적은 거다. 그래서 그 소원이 아직 이뤄지지 않았다. 제가 12월에 소원을 빌고 1월에 임신한 거다"라며 또 한번 소원을 빌러 가겠다고 밝혔다.

김승현은 소원에 대해 "북중미 월드컵 1차전 체코전을 승리했으면 좋겠다"고 말했고 장정윤은 "저는 소원이 다르다. 저희 가족에 대한 소원을 빌겠다"고 밝혔다.

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두 사람이 향한 곳은 파주 약천사. 장정윤은 "이 절이 유명한 이유가 뭐냐면 아기를 생기게 해준다더라. 그렇게 하는 걸로 유명한 절"이라며 ""우리는 빌 이유가 없다. 혹시 오해하시고 아기를 또 주시면 안 되니까 빨리 가자. 저희 말고 아기가 간절한 부부에게 꼭 아기를 주셨으면 좋겠다"고 선을 그었다.

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특히 장정윤은 "이상한 사람들한테 아기 주지 마시고 진짜 간절히 잘 키울 수 있는 훌륭한 부모가 될 수 있는 사람들한테만 아이를 주셨으면 좋겠다"며 "저희 아니다. 저희한테 주지 마시라. 저희는 이걸로 끝"이라고 강조했다.

wjlee@sportschosun.com