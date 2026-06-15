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28기 순자, 이중턱 지방흡입으로 확 달라진 미모 "밑에서 찍어도 안심"

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28기 순자, 이중턱 지방흡입으로 확 달라진 미모 "밑에서 찍어도 안심"

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 순자가 이중턱 지방흡입수술을 고백했다.

28기 순자는 14일 자신의 계정을 통해 한 편의 영상을 게재했다. 공개된 영상 속에는 이중턱 지방흡입술을 한 순자의 후기가 담겼다.

순자는 "방송에서 가감 없이 보여드린 저의 N중턱 어떻게 없앤 거냐고요?"라며 "비결은 바로 이중턱 지방흡입수술"이라고 소개했다.

28기 순자, 이중턱 지방흡입으로 확 달라진 미모 "밑에서 찍어도 안심"

순자는 "실리프팅도 같이했는데 역시 부기 제로"라며 "밑에서 올려 찍어도 안심이다. 어떤 각도에서 찍어도 굴욕없는 턱 라인"이라고 시술에 만족했다. 이어 순자는 "40대를 맞이하며 저의 흘러내리는 얼굴 라인 꼭 붙들어 매준 지방흡입과 리프팅 조합 추천한다"고 밝혔다.

영상 속에는 순자의 이중턱 지방흡입 전후 모습이 담겼다. 둥글둥글했던 순자의 턱은 시술 후 눈에 띄게 날렵해진 모습으로 시선을 모은다. 시술 후 자신감을 얻은 순자는 다양한 각도로 셀카를 찍으며 굴욕 없는 턱 라인을 자랑했다.

한편, SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연했던 순자는 방송 후 '나는 솔로 그후, 사랑은 계속된다'에 출연했던 미스터킴과 교제했으나 결별했다.

wjlee@sportschosun.com

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