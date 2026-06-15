"곽범, 몸이 반쪽 됐다" 강민경도 놀란 '마운자로' 다이어트 효과

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[스포츠조선 정유나 기자] 다비치 강민경이 곽범이 몰라보게 살이 빠진 근황을 언급하며 놀라움을 전했다.

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14일 강민경의 유튜브 채널에는 '미혼 브이로그'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 강민경은 회사 직원과 함께 야장 분위기를 즐기며 곱창을 먹는 시간을 가졌다. 이때 강민경은 최근 다이어트를 시작한 직원이 비만 치료제 '마운자로'를 맞았음에도 식욕을 이기지 못한 모습을 두고 유쾌하게 놀렸다.

이에 실장은 "처음에는 적응 단계라고 하더라. 그래도 엄청 기대를 했다"며 "다른 사람들은 소화가 안 돼서 못 먹는다고 하더라"고 당시 분위기를 전했다.

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그러자 강민경은 "근데 카더가든은 완전 쪽 빠졌다"고 말했고, 실장은 "효과가 좋은 사람이 있는 것 같다"고 받아쳤다.

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특히 강민경은 "채널 십오야 2026 유튜브 심포지엄에 갔는데 곽범 씨도 반쪽이 돼서 왔다. 몸이 아예 반이 됐다"며 "왜 이렇게 살이 빠졌냐고 물어보니까 '마운자로 하고 있다'고 하더라"고 전해, 같은 약을 맞고 눈에 띄게 달라진 곽범의 근황을 언급해 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com