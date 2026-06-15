'유산 아픔' 16기 옥순, 임신 의혹에 입 열었다..비키니 속 드러난 D라인에 "오해"

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 16기 옥순(가명)이 임신 의혹을 직접 부인했다.

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옥순은 14일 "임신한 것이 아니다. 관리 시작한다고 찍은 컷이었는데 다들 오해하신 것 같다"며 최근 불거진 임신 의혹에 대해 해명하는 글을 게재했다.

앞서 옥순은 "요즘 다시 관리 루틴 제대로 잡는 중"이라는 글과 함께 영상을 올렸다. 영상 속 그는 비키니를 입고 몸매를 체크하는 모습이 담겼다. 다만 마른 체형과 달리 다소 볼록하게 보이는 D라인이 포착되며 임신 의혹이 제기됐다.

이후 일부 네티즌들이 "임신하셨나요?"라는 댓글을 남기자 옥순은 "아니다"라고 답하며 직접 해명에 나섰다.

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한편 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 16기 돌싱특집에 출연한 옥순은 지난해 7월 약혼자와 혼전 임신 소식을 알렸지만, 한 달 만에 유산의 아픔을 겪었다. 이후 옥순은 지난 3월 직접 재혼 사실을 발표했다. 옥순은 남편이 과거 사별을 겪었다며 "오랜 시간 아픈 아내의 곁을 지켰고, 마지막까지 책임을 다한 사람"이라고 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com