[공식] 전지현X구교환 기세 제대로..500만 돌파 '군체' 개봉 4주 연속 주말 1위→600만 간다

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[스포츠조선 조지영 기자] 500만 관객을 동원한 좀비 액션 영화 '군체'(연상호 감독, 와우포인트·스마일게이트 제작)가 4주 연속 주말 박스오피스 1위를 지키며 흥행 기세를 이어갔다.

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영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '군체'는 15일 오전 7시 기준, 지난 12일부터 14일까지 30만1053명의 관객을 동원하며 개봉 4주 차 주말 전체 박스오피스 1위에 올랐다.

이로써 '군체'는 개봉 이후 4주 연속 주말 박스오피스 정상을 지킨 것은 물론, '디스클로저 데이' '와일드 씽' 등 신작들의 개봉 공세 속에서도 압도적인 존재감을 드러내며 흥행 독주를 이어가고 있다.

세대를 아우르는 관객들의 폭넓은 지지에 힘입어 500만 관객을 돌파하며 극장가 대표 흥행작으로 자리매김한 '군체'가 앞으로 어떤 흥행 기록을 써 내려갈지 귀추가 주목된다.

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'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 작품이다. 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com