레드벨벳 슬기, 사촌동생 故수키진 사망 비보에..유튜브 2주 휴식 "양해 부탁"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 레드벨벳 멤버 슬기가 갑작스레 사촌 동생 유튜버 고(故) 수키진(본명 조수진)을 떠나보낸 가운데, 개인 유튜브 활동을 잠시 중단한다.

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14일 슬기의 유튜브 채널 '하이슬기' 제작진은 "하이슬기는 6/19, 6/26 2주 간의 휴식기를 가지려고 한다. 다슬기분들의 너른 양해 부탁드리며, 7월 업로드로 찾아뵙겠다"라는 공지를 남겼다.

이에 팬들은 "잘 추스르고 돌아오길 바란다", "괜찮아질 때까지 기다리겠다", "천천히 와도 된다. 응원한다" 등 슬기에게 응원과 위로의 메시지를 보냈다.

앞서 수키진은 지난 6월 7일 향년 30세 나이로 갑작스레 세상을 떠났다. 유족은 수키진의 채널을 통해 "평소 수진이를 아껴주시고 응원해 주셨던 많은 분들께 갑작스러운 비보를 전하게 되어 마음이 무겁다. 우리 사랑스러운 수진이가 지난 6월 7일, 하늘의 별이 되었다. 가족들과 친구들이 수진이의 마지막 길을 함께해 주었다"라며 비보를 전했다.

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더욱 안타까움을 자아낸 건 수키진이 생전 마지막으로 공개한 영상이 슬기와 함께한 콘텐츠였다는 점이다. 수키진은 지난 5월 29일 '레드벨벳 슬기 말고 우런니 강슬기 모셔왔습니다'라는 제목의 영상을 통해 슬기와 가족애를 드러냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com