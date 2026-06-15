[공식] "★의 축제"…韓최초 OTT 시상식 제 5회 청룡시리즈어워즈, 7월 31일 개최 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 한국 최초, 최대 규모의 오리지널 스트리밍 시리즈 시상식인 제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 내달 성대한 축제를 연다.

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스포츠조선이 주최하는 국내 최초의 스트리밍 시리즈 전문 시상식, 제5회 청룡시리즈어워즈가 오는 7월 31일 오후 8시 30분 인천 파라다이스시티에서 개최된다.

지난 2022년 첫걸음을 뗀 청룡시리즈어워즈는 급속도로 변화하는 미디어 시장 속에서 오리지널 스트리밍 콘텐츠의 성장에 주목, 방송사 중심의 기존 시상식 패러다임을 바꾼 대한민국 최초의 시도이자 유일무이한 단독 시상식이다.

올해로 5회째를 맞이한 청룡시리즈어워즈는 K-콘텐츠의 위상을 높여온 최고의 작품들과 빛나는 주역들이 한자리에 모여 기쁨을 나누는 자리다.

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이번 시상식의 후보 선정 대상은 지난해 6월 1일부터 올해 5월 31일까지 지난 1년간 국내외 스트리밍 플랫폼(넷플릭스, 디즈니+, 웨이브, 지니TV(ENA), 쿠팡플레이, 티빙(가나다 순))을 통해 공개된 드라마와 예능, 교양 프로그램이다. 최종 후보작(자)은 업계 전문가들의 심도 있는 의견과 일반 시청자들의 온라인 1차 투표 결과를 바탕으로 공정하게 선정된다. 각 부문별 최종 후보작(자)은 추후 공개될 예정이다.

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청룡시리즈어워즈 관계자는 "글로벌 미디어 지형을 주도하는 K-콘텐츠의 현재를 기록하고 더 나은 미래를 함께 열어가는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며, "지난 1년간 전 세계 시청자들에게 깊은 감동과 즐거움을 선사한 주역들이 펼칠 이번 축제에 많은 관심과 뜨거운 성원을 부탁드린다"고 전했다.

한편, 제5회 청룡시리즈어워즈는 오는 7월 31일 오후 8시 30분 인천 파라다이스시티에서 진행되며, KBS2를 통해 생중계된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com