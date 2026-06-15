"벌써 10년" 박보검·김유정·곽동연, '구르미 그린 달빛' 10주년 특집 예능 뭉친다

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연이 드라마 '구르미 그린 달빛' 종영 10주년을 맞아 다시 뭉친다. 작품이 끝난 뒤에도 끈끈한 우정을 이어온 이들이 팬들을 위한 특별한 추억 만들기에 나선다.

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15일 YTN Star 보도에 따르면 KBS 2TV 드라마 '구르미 그린 달빛'은 방영 10주년을 기념한 특집 예능프로그램 제작을 준비 중이다. 녹화는 오는 8월 초 진행될 예정으로, 주연 배우인 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연이 출연을 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 편성 시기는 아직 미정이다.

'구르미 그린 달빛'은 2016년 방송된 청춘 사극으로, 왕세자 이영(박보검)과 남장 내시 홍라온(김유정)의 궁중 로맨스를 그린 작품이다. 최고 시청률 23.3%를 기록하며 큰 사랑을 받았고, 박보검과 김유정은 이 작품을 통해 '2016 KBS 연기대상' 베스트 커플상을 수상하며 최고의 청춘 스타로 자리매김했다.

특히 이번 재회가 더욱 반가운 이유는 주연 배우들이 작품 종영 후에도 변함없는 인연을 이어왔기 때문이다. 바쁜 활동 속에서도 꾸준히 연락을 주고받으며 우정을 이어온 이들은 올해 초에도 한자리에 모여 남다른 의리를 과시했다.

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박보검은 지난 3월 KBS2 '더 시즌즈-박보검의 칸타빌레' 제작발표회에서 첫 녹화 게스트로 '구르미 그린 달빛' 팀이 출연한 것과 관련해 "드라마도 KBS에서 하지 않았나. 첫 지원사격에 감사하고 있다"고 밝혔다.

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이어 그는 "(구르미 팀과) 시간 날 때면 연락을 자주 했던 편이다. 제가 첫 MC를 맡는다고 해서 '11일에 조용히 시간 되냐, 그날 추억 하나 만들자'고 했는데 흔쾌히 OK를 해줘서 제가 더 설레는 마음이었다"고 애정을 드러냈다.

또 "그분들을 모실 수 있어서 행복한 마음이다. 좋은 향기를 남겨드릴 수 있는 무대를 준비했다. 기대 부탁드린다"고 말하며 변치 않은 팀워크를 자랑했다. 실제로 당시 박보검을 위해 김유정, 진영, 곽동연이 한달음에 달려와 첫 방송을 응원하며 '구르미' 멤버들의 돈독한 우정을 입증하기도 했다.

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10년이 흐른 지금, 모두 각자의 자리에서 톱배우로 성장한 다섯 사람이 다시 한자리에 모인다는 소식에 팬들의 기대감도 커지고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com