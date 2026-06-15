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박수홍♥김다예, 둘째 계획 밝혔다…"20개월 딸 재이에 물어보고 결정"

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박수홍♥김다예, 둘째 계획 밝혔다…"20개월 딸 재이에 물어보고 결정"

[스포츠조선 정안지 기자]박수홍, 김다예 부부가 둘째 계획에 대해 밝혔다.

15일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 "처음 답변드려요..다홍이와 재이의 모든 것 그리고 박수홍 부부의 이야기"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 박수홍, 김다예 부부는 둘째 계획 질문에 "둘째 계획이 없는 건 아니다"라고 말했다. 김다예는 "재이가 두 돌 되면 말을 좀 하게 될 거 아니냐"면서 "재이가 정말 수다쟁이 됐다. '아니야'를 제일 많이 하고 있다"라며 웃었다.

이에 박수홍은 "재이 동생은 재이가 조금 더 크고 말하게 되면 물어보려고 한다"고 했고, 김다예 역시 "'동생 원하냐'라고 재이한테 직접 물어보고 결정을 하도록 하겠다"라며 딸의 의견을 존중하겠다는 뜻을 전했다.

박수홍♥김다예, 둘째 계획 밝혔다…"20개월 딸 재이에 물어보고 결정"

앞서 부부는 지난 1일 공개된 영상을 통해 둘째 계획을 구체적으로 언급한 바 있다. 당시 두 사람은 딸 재이와 함께 난임 병원을 찾았고, 김다예는 냉동 보관 중인 배아를 가리키며 "재이의 동생이 될 친구들"이라고 소개했다. 그러면서 김다예는 "둘째도 완전 무계획은 아니고 다음 하반기, 상반기로 생각하고 있다"라고 밝힌 바 있다.

한편 박수홍과 김다예는 2021년 결혼했으며, 시험관 시술 끝에 2024년 딸 재이를 품에 안았다.

anjee85@sportschosun.com

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