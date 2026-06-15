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안재욱, 구광모·정의선 회장과 청와대 만찬.."베트남 인기배우로 초청받아"(남겨서 뭐하게)

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안재욱, 구광모·정의선 회장과 청와대 만찬.."베트남 인기배우로 초청받아"(남겨서 뭐하게)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 안재욱이 연기대상 수상 비하인드부터 가족을 향한 애틋한 마음, 그리고 국빈 만찬 에피소드까지 솔직하게 털어놓으며 뭉클함과 웃음을 동시에 안겼다.

15일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 1주년을 맞아 제주도에서 '축하 한 상'이 펼쳐진 가운데, 출연진들의 다양한 이야기가 이어졌다.

이날 안재욱은 지난해 KBS2 드라마 '독수리 5형제를 부탁해!'로 연기대상을 수상했던 당시를 떠올리며 유쾌한 비하인드를 전했다. 엄지원과 함께 공동 대상을 받은 그는 "당시 엄지원이 받을 줄 알고 미리 회식 자리를 예약해 놨더라"라며 "사실 송년회 겸, 수상하면 축하파티를 하려고 예약한 거다. 그 자리에 껴서 함께 먹었다"고 농담 섞인 회상으로 웃음을 자아냈다.

이어 데뷔 30년이 훌쩍 넘어서야 처음으로 대상을 품에 안았던 순간을 떠올리며, 그 기쁨 뒤에 찾아온 감동도 함께 전했다. 그는 수상 당시 아내 역시 눈물을 흘리며 진심으로 축하해줬다고 덧붙이며 훈훈함을 더했다.

특히 안재욱은 가족을 향한 그리움 앞에서는 잠시 말을 잇지 못했다. 그는 "어머니도 '3년 전 돌아가신 아버지가 참 좋아하셨겠다'며 눈물을 글썽이셨다. 이걸 못 보고 돌아가셨기 때문"이라고 말해 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

이어 그는 성묘를 찾아 아버지에게 늦게나마 대상 트로피를 전해드렸다고 고백하며 "그 순간이 참 울컥했다"고 전해 깊은 여운을 남겼다.

안재욱, 구광모·정의선 회장과 청와대 만찬.."베트남 인기배우로 초청받아"(남겨서 뭐하게)

또한 이날 안재욱은 청와대 국빈 만찬에 초대됐던 일화도 공개했다. 그는 "베트남에서 인기 있는 배우로 초대받아 참석한 자리였다"며 "드라마 '독수리 5형제를 부탁해'에서 회장 역을 맡았었는데, 만찬장에 현대, LG, SK 등 실제 대기업 회장님들이 앉아 계셨다. 그런데 내가 진짜 회장인 듯 진지하게 앉아 있는 모습이 사진으로 화제가 됐다"고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다.

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