티파니 영 "서현, 내 결혼 소식에 '못 보낸다' 눈물...'I'm 37'이라 했다" ('아근진')

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[스포츠조선 정안지 기자]소녀시대 멤버 겸 뮤지컬 배우 티파니 영이 결혼 발표 당시 소녀시대 멤버들의 반응에 대해 솔직하게 털어놨다.

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15일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에는 티파니 영과 김예원은 뮤지컬로 재탄생한 '유미의 세포들'의 주인공 '유미'로 변신해 하숙집을 찾았다.

이날 티파니 영은 최근 배우 변요한과 혼인신고 마치며 소녀시대 최초의 유부녀가 된 소감을 솔직하게 털어놨다.

그는 "내가 1번이다"라면서 "결혼 제일 늦게 할 것 같은 멤버가 나였다. 엄청 계획적이다. 일에 엄청 욕심 내고 있던 시기였다"라고 말했다.

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이어 티파니 영은 "(결혼)계획에 없었는데 나타났다"라면서 "드라마 때 만나서 나의 인생과 나의 리듬이 생긴 상황에서 '이 사람과 함께 하고 싶네'라면서 가게 되더라"면서 운명처럼 결혼까지 하게 된 상황을 밝혔다.

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특히 결혼 발표 당시 소녀시대 멤버들의 반응도 공개해 눈길을 끌었다. 티파니 영은 "서현이는 막내니까 '언니 못 보낸다'면서 울더라. 그래서 내가 '나 37살이다'라고 했다"라고 말해 웃음을 안겼다.

이어 "다들 눈물이 터졌다. 효연이는 '네가 갈 줄 몰랐다'고 하더라"면서 "'나도 이제 갈 수 있다'라고 하는 멤버도 있었고, 반대로 '너 진짜 어른이다'라고 하길래 '우리 37살이다. 너도 어른이다'고 했다"라고 말해 현장을 폭소케 했다.

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티파니 영은 변요한에게 마음이 생긴 계기에 대해서도 솔직하게 밝혔다. 그는 "(변요한은)확고한 사람이다. 완전 명확하고 행동도 명확하다. 책임감 있고 내가 의지할 수 있고 나를 리드해 주는 모습에서 '이 사람이다'고 느꼈다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com