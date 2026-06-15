티파니 영, ♥변요한과 뜻밖의 신혼 일상…"집 안에서도 전화해" ('아근진')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]소녀시대 멤버 겸 뮤지컬 배우 티파니 영이 남편 변요한과의 달달한 신혼 일상을 공개했다.

Advertisement

15일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에는 뮤지컬 '유미의 세포들'의 주인공 티파니 영과 김예원이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 티파니 영은 반려견 복자와 함께 등장해 "강아지가 가족이어서 데려왔다"라며 애정을 드러냈다.

그는 "복자는 18년생 8살이다. 남편이 키우던 강아지다"라면서 "내 아이는 14살 말티즈인데, 말티즈 특성상 오디오가 나갈 수 없어서 집에 있다"라고 소개해 웃음을 안겼다.

Advertisement

최근 배우 변요한과 혼인신고를 마치며 소녀시대 최초의 유부녀가 된 티파니 영은 결혼에 대한 솔직한 생각도 전했다.

Advertisement

티파니 영은 "내가 1번이다"라면서 "결혼 제일 늦게 할 것 같은 멤버가 나였다. 엄청 계획적이다. 일에 엄청 욕심내고 있던 시기였다"라고 말했다.

하지만 운명 같은 만남이 그의 생각을 바꿨다. 티파니 영은 "(결혼은)계획에 없었는데 나타났다"라면서 "드라마 때 만나서 나의 인생과 나의 리듬이 생긴 상황에서 '이 사람과 함께 하고 싶네'라면서 가게 되더라"고 밝혔다.

Advertisement

티파니 영은 변요한과 결혼을 결심하게 된 계기도 전했다. 그는 "(변요한은)확고한 사람이다. 완전 명확하고 행동도 명확하다. 책임감 있고 내가 의지할 수 있고 나를 리드해 주는 모습에서 '이 사람이다'고 느꼈다"라고 말해 눈길을 끌었다.

Advertisement

특히 신혼 생활에 대한 이야기도 공개돼 눈길을 끌었다. 이상민은 "한 번도 중저음의 남편한테 크게 이야기하라고 한 적 없냐"라고 물었고, 티파니 영은 "집 안에서 전화로 '안 들린다'라고 한다. 그러면 남편이 내 쪽으로 온다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com