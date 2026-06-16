‘55세’ 박수홍, ♥김다예와 시험관 끝 둘째 계획 고백..“재이가 동생 원하면 결정”

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 박수홍과 아내 김다예가 둘째 계획에 대한 생각을 솔직하게 밝혔다.

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지난 15일 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '다홍이 재이의 미공개 영상 공개 (구독자 Q&A) 육아 육묘 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 박수홍, 김다예 부부는 구독자들의 다양한 질문에 답하는 시간을 가졌다. 두 사람은 딸 재이의 육아 근황부터 둘째 계획까지 허심탄회하게 털어놓으며 관심을 모았다.

현재 20개월 된 딸을 가정보육 중이라고 밝힌 김다예는 "아직 어린이집에 보내지 않고 있다"며 "롯데월드에 가거나 숲 체험, 모래놀이 등을 함께 하며 다양한 경험을 시켜주고 있다"고 전했다.

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박수홍 역시 딸과 보내는 시간을 무엇보다 소중하게 여기고 있다고 밝혔다. 그는 "재이가 만세할 정도로 좋아한다"며 행복한 육아 일상을 소개했다. 이어 김다예는 "남편이 늦게 아빠가 된 만큼 아이와 보내는 시간이 부족하다고 느끼는 것 같다"며 "가능한 한 많은 시간을 함께하려고 노력하고 있다"고 덧붙였다.

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특히 구독자들의 관심이 쏠린 둘째 계획에 대한 질문도 이어졌다. 김다예는 "(둘째 계획이) 전혀 없는 것은 아니다"라고 조심스럽게 말문을 열었다.

이에 박수홍은 "재이가 조금 더 자라서 자신의 의사를 표현할 수 있게 되면 동생을 원하는지 직접 물어보고 결정할 생각"이라며 "재이의 의견도 존중하고 싶다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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또한 두 사람은 육아로 인해 구독자 질문 답변 콘텐츠가 늦어진 점에 대해서도 사과했다. 박수홍은 "육아가 생각보다 훨씬 정신이 없다"며 "계속 미루다가 이제야 답변을 드리게 됐다"고 웃으며 말했다.

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한편 지난 1일 공개된 영상에서 부부는 올해 하반기를 목표로 둘째 계획을 진지하게 논의할 예정이라고 밝힌 바 있다.

박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 결혼했다. 이후 시험관 시술 끝에 첫딸 재이를 품에 안았으며, 현재 가족과 함께 행복한 일상을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com