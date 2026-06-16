안재욱 "美서 뇌출혈 수술 후 5억 폭탄..2년 법적 공방 끝에 1억 원대로 합의" 충격 고백

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 안재욱이 미국 여행 중 급성 뇌출혈로 쓰러졌던 아찔한 당시를 회상했다.

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지난 15일 방송된 tvN'남겨서 뭐하게'에는 안재욱이 게스트로 출연해 과거 건강 위기를 겪었던 경험을 털어놨다.

이날 안재욱은 지주막하출혈을 겪었던 순간을 언급하며 "갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러졌다"고 말했다. 지주막하출혈은 뇌를 감싸고 있는 지주막 아래 공간에서 출혈이 발생하는 뇌혈관 질환으로, 별다른 전조 증상 없이 발생하는 경우가 많다.

그는 "평소 두통도 없었는데 어느 순간 뒷목이 꺾이듯하면서 그대로 쓰러졌다"며 "당시에는 땀이 많이 나고 얼굴이 창백해졌다고 들었다"고 설명했다.

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이어 "통화 중에 쓰러졌는데 다행히 빨리 발견돼 병원으로 옮겨질 수 있었다"며 "미국 대학병원으로 이송됐다"고 당시 상황을 떠올렸다.

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특히 미국에서의 긴박했던 치료 과정도 전했다. 안재욱은 "의식이 돌아오지 않을 수도 있는 상황이라 수술 동의가 필요했는데 미혼이라 절차가 복잡했다"며 "매니저에게 아버지인 척 해달라고 부탁했지만 결국 부모님께 직접 연락해야 했다"고 말했다.

또한 예상치 못한 병원비에 놀랐던 경험도 밝혔다. 그는 "미국에서는 치료를 먼저 하고 비용은 나중에 청구되는데, 당시 50만 달러, 약 5억 원 정도가 나왔다"며 "너무 큰 금액이라 현실감이 없었다"고 전했다.

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안재욱은 이후 의료 전문 변호사의 도움을 받아 병원 측과 조정을 진행했고, 약 2년 뒤 1억 원대 수준으로 합의가 이뤄졌다고 덧붙였다.

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tokkig@sportschosun.com