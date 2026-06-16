[인터뷰①] '참교육' 진기주 "소속사 대표 차태현·조인성? 글로벌 1위 보고 바로 전화 와"

사진 제공=넷플릭스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 진기주가 '참교육' 공개 이후 소속사 대표인 배우 차태현과 조인성에게 축하 연락을 받았다고 밝혔다.

Advertisement

진기주는 16일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "글로벌 순위가 나오자마자, 소속사 두 대표님께서 빠르게 전화로 축하해 주셨다"고 했다.

5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 이야기로, '소년심판', '디어 마이 프렌즈'의 홍종찬 감독이 메가폰을 잡았다. 진기주는 극 중 교권보호국 감독관 임한림 역을 맡았다.

'참교육'은 공개 3일 만에 글로벌 TOP 10 비영어쇼 1위에 등극하며 전 세계적으로 사랑을 받았다. 이에 진기주는 "작년에 진짜 열심히 촬영했고, 작품이 공개되기 전까지 기대도 많이 했다"며 "다행히 많은 분들께서 사랑해 주시고, 주변 지인 분들도 축하 연락을 해 주셔서 감사한 나날을 보내고 있다"고 소감을 밝혔다.

Advertisement

이어 소속사 대표인 차태현과 조인성의 반응을 묻자, 그는 "두 대표님 모두 잘 봤다고 빠르게 연락을 주셨다"며 "글로벌 순위가 나오자마자 바로 전화로 축하한다고 말씀해 주셨다"고 답하며 감사한 마음을 표했다.

Advertisement

또 '참교육' 촬영장에서 배우들과의 팀워크에 대해선 "저희끼리 팀워크가 좋았고, 작품에도 배우들이 서로를 믿어주는 마음이 잘 담긴 것 같다"며 "저는 교권국 4인방의 모습을 그저 바라보는 것만으로도 좋더라. (이) 성민 선배는 거의 실내에 계셨고, (김)무열 선배와 (표)지훈이와 함께 야외에 나갈 때도 즐거웠다. 무열 선배는 든든했고, 지훈이는 항상 분위기를 잘 풀어주는 친구였다. 특히 성민 선배가 '잘했어!'라고 엄지척을 해주셨을 때 왠지 모르게 합격점을 받은 것 같아서 기분이 좋았다"고 만족감을 표했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com