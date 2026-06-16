Advertisement
광고 닫기

'박지윤과 파경' 최동석, 이혼 후 달라진 얼굴..얼마나 변했길래 코끝이 쑥 "콧볼 줄고 콧대 올라가"

입력

'박지윤과 파경' 최동석, 이혼 후 달라진 얼굴..얼마나 변했길래 코끝이 쑥 "콧볼 줄고 콧대 올라가"

[스포츠조선 박아람 기자] 아나운서 출신 방송인 최동석이 미용 기기를 활용한 자기 관리 근황을 공개하며 화제를 모았다.

최동석은 지난 14일 개인 계정을 통해 코 라인 관리용 미용 기기를 사용 중인 사진과 함께 전후 비교 사진을 게재했다. 사진 속 그는 기기를 착용한 상태로 카메라를 바라보며 달라진 콧라인을 직접 보여줬다.

그는 "요즘 신기방기한 기계들이 참 많잖아요"며 "저도 콧볼이 좁은 편은 아니라 줄이고 싶다는 생각은 있지만 또 수술같은 건 하기 싫고"라고 미용 기기의 도움을 받아 관리를 하고 있다고 밝혔다.

이어 "(미용 기기를 사용하고) 콧볼도 줄지만 콧대도 올라가는 것 같아요. 저는 코끝이 살짝 쳐졌는데 하고 나면 코끝이 살짝 올라가더라고요"이라고 전했다.

'박지윤과 파경' 최동석, 이혼 후 달라진 얼굴..얼마나 변했길래 코끝이 쑥 "콧볼 줄고 콧대 올라가"

함께 공개된 사진에서는 사용 전후 콧볼 모양이 비교되며 미세한 변화가 강조돼 눈길을 끌었다.

한편 최동석은 지난 2009년 KBS 아나운서 동기였던 박지윤과 결혼해 두 아이들을 두었으나 2023년 이혼 조정을 거치며 14년 만에 파경을 맞았다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement