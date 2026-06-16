김혜수, '오겜' 황동혁 차기작 촬영 끝냈다···김지훈과 밀착 투샷 '눈길'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김혜수가 차기작 촬영을 마무리한 근황을 공개했다.

Advertisement

김혜수는 16일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 촬영 현장의 모습이 담겼다.

김혜수는 동료 배우 김지훈과 다정하게 포즈를 취한 사진을 공개했다. 두 사람은 하트 장식 앞에서 얼굴을 맞댄 채 미소를 지으며 훈훈한 케미를 자랑했다. 이어 눈길을 끈 것은 작품 제목이 적힌 대형 케이크. "지금 불륜이 문제가 아닙니다"라는 문구와 함께 출연 배우들의 캐릭터 패널이 장식돼 있었고, 촬영 종료를 기념하는 분위기가 물씬 풍겼다. 또 다른 사진에서는 촬영 종료를 기념하는 파티 현장이 담겼다. 커다란 리본 장식 앞에 앉은 김혜수는 샴페인 모양 풍선을 안고 환한 미소를 짓는 모습도 함께 담겼다.

Advertisement

촬영장에는 배우들의 응원을 담은 커피차도 등장했다. 김혜수는 배우 이제훈이 선물한 커피차 앞에서 음료를 들고 포즈를 취하거나 환하게 웃는 자신의 대형 사진 앞에서 익살스러운 포즈를 선보이며 현장 분위기를 전했다.

Advertisement

사진을 접한 팬들은 "벌써 촬영 끝이라니 기대된다", "김혜수는 역시 김혜수", "드라마 빨리 보고 싶다", "현장 분위기가 좋아 보인다" 등의 반응을 보였다.

한편 김혜수는 차기작으로 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 선택했다. '오징어 게임'의 황동혁 감독이 쇼러너와 제작자로 참여하는 작품으로, 불륜보다 더 지독한 비밀을 둘러싼 부부들의 이야기를 담은 블랙코미디다. 김혜수를 비롯해 조여정, 김지훈, 김재철 등이 출연하며 올해 공개될 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com