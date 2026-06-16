윤남기♥이다은 딸, 셋째 언급에 결사반대 "죽을 거 같아, 동생 안 돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] '돌싱글즈2' 윤남기 이다은 부부의 딸이 셋째에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

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15일 유튜브 채널 '남다리맥'에서는 '셋째에 대한 리은이의 생각'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤남기 없이 아이들과 저녁을 보낸 이다은. 이다은과 딸 리은이는 동생 남주의 재롱에 연신 웃음꽃을 피웠다. 지치지 않는 남주의 재롱에 리은이는 "왜 이렇게 장난꾸러기로 태어났지? 너무 웃기다"고 웃음을 터뜨렸다.

지친 남주에 리은이는 물까지 떠다 주며 따뜻한 모습을 보여 이다은을 감동받게 했다. 자기 전 양치 시간에도 리은이는 남주에게 양치하는 법을 알려주며 살뜰히 동생을 챙겼다.

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이에 이다은은 리은이에게 "작년까지만 해도 동생 3명 더 낳아달라며"라고 물었지만 리은이는 "아니야. 내가 언제 그랬어. 아니야. 나 죽을 거 같아"라고 질색해 웃음을 안겼다.

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이다은은 "그러면 동생 또 있는 건 싫어? 남주 한 명으로 충분해?"라고 거듭 물었고 리은이는 말없이 오케이 사인을 보냈다.

이에 이다은은 "너무 진심같다. 리은이 의견을 참고하겠다"면서도 "이렇게 귀여운 동생이 한 명 더 있으면 좋을 거 같지 않아?"라고 설득에 나섰다. 하지만 리은이는 "안 돼"라고 의견을 굽히지 않았다.

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한편, 이다은과 윤남기는 셋째에 대한 고민을 하고 있다고 밝힌 바 있다. 지난 1일 유튜브 채널을 통해 이다은은 두 아이 육아에 대한 고충을 토로하면서도 "너무 힘든데 너무 귀엽다. 그래서 셋째를 낳아야 되나? 셋째를 조금 생각해야 하나? 싶다. 오빠는 항상 셋째를 원하던 스타일"이라 셋째를 고민했다. 이다은은 "제가 노산이기도 하고 체력이 약하다. 귀엽다고 낳기에는"이라 걱정했지만 윤남기는 "딸은 남주보다 덜 힘들 것"이라며 이다은을 설득했다.

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wjlee@sportschosun.com