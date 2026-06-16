박지윤, 사교육 관심 없다더니…딸 美 유학 보낸다 "엄마카드 멈출 줄 몰라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 박지윤이 딸의 미국 유학을 앞두고 바쁘게 지내는 근황을 공개했다.

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박지윤은 16일 "미국 보내기 전에 할 일이 왜 이리 많은지. 아침부터 다인이 병원투어로 바쁜 오늘, 가기 전에 부지런히 먹고 싶은 거 먹이느라 바쁘고요. 덕분에 엄마카드가 멈출 줄 모르네. 효도해라 최다인"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 딸과 한국에서의 일정을 바쁘게 소화하는 박지윤의 모습이 담겼다. 미국 유학을 앞두고 있는 듯한 딸 다인 양을 위해 박지윤은 함께 병원을 가고, 맛있는 음식을 먹이는 등 유학을 앞두고 바쁘게 움직이는 모습. 앞서 박지윤은 SNS를 통해 딸의 출국을 앞두고 데이트를 하는 등 딸과 많은 시간을 보내는 모습을 공개하고 있다.

미국에 보낸다는 박지윤의 글에 팬들은 다인 양이 유학길에 오르는 것임을 추측하며 많은 응원을 보내고 있다.

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한편, 방송인 박지윤의 딸은 지난해 한국국제학교 제주캠퍼스 중등과정을 졸업, 의대 진학을 목표로 공부 중인 것으로 알려졌다.

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박지윤은 두 자녀들을 국제학교에 보낸 이유에 대해 "국제학교 때문에 제주도로 간 게 아니냐 하는데 저는 생각보다 애들 공부에 욕심이 없다. 애 사교육에 관심이 없다"며 "애가 국제학교를 보더니 가고 싶다더라. 솔직하게 '네가 국제학교 가면 엄마가 욕 먹는다'고 했는데도 가고 싶다더라. 그래서 시험을 봐서 붙으면 보내주겠다 했는데 붙었다. 애 학교가 결정되다 보니 지금까지 제주살이 중"이라 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com