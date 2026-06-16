[인터뷰③] '참교육' 진기주 "포효 발성? 실제 특전사들이 출연한 예능·다큐 보고 참고"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 진기주가 '참교육' 속 임한림 캐릭터를 만들어 간 과정에 대해 이야기했다.

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진기주는 16일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "극 중 임한림이 특전사 출신인 만큼, 실제 특전사 분들이 나온 다큐멘터리나 예능 프로그램을 반복적으로 시청했다"라고 말했다.

5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 이야기로, '소년심판', '디어 마이 프렌즈'의 홍종찬 감독이 메가폰을 잡았다. 진기주는 극 중 교권보호국 감독관 임한림 역을 맡았다.

진기주는 '참교육'에서 특전사 출신인 만큼, 우렁찬 발성으로 시청자들의 눈길을 사로잡았다. 이에 그는 "캐릭터의 톤과 발성에 대한 아이디어는 전체 리딩 전, 교권국 4인방과 감독님만 모여서 연습할 때 나왔다. 제 기억으로는 한림이의 목소리 톤은 (이) 성민 선배가 처음으로 아이디어를 주셨다. 그걸 들으면서 모두가 '오, 색다르겠다' 했다. 저는 표현을 해야 하니까, 특전사 분들이 나온 다큐멘터리나 예능 프로그램 등을 반복적으로 봤다. 특유의 짐승 같은 포효가 있는데, 저도 처음엔 소리 자체가 낯설었다. 근데 반복적으로 보면서 느낀 건, 그분들의 포효가 단순히 문화나 콘셉트가 아니라는 거다. 그분들이 몇 년 동안 힘든 훈련의 과정을 거치시면서 인간의 한계를 넘어오시지 않았나. 한림이도 과거에는 못된 학생으로부터 괴롭힘을 당해서 도망 다니던 학생이었는데, 말도 안 되는 훈련을 버티면서 강한 사람이 되기까지 참 힘들었을 것 같다"고 말했다.

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이어 뛰어난 액션 실력에 대해선 "'언더커버 하이스쿨' 촬영을 마치고, 액션스쿨에 갔는데 선생님들이 기본부터 가르쳐주시더라. 발 스텝 동작과 팔을 휘두르는 것부터 알려주셔서 처음부터 하나하나 배웠다. 어쩌면 제 속도에 맞춰서 가르쳐주시느라 답답하셨을 수도 있는데, 배울 수 있을 때까지 계속 배웠다. 현장에서도 촬영 감독님이 멋있게 담아주셔서 감사하다"고 인사를 전했다.

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또 따로 복싱을 배운 경험이 있는지 묻자, 그는 "정말 우연히인데, '삼식이 삼촌'이 끝나고 운동을 한 개 더 배우고 싶어서 고민하다가, 복싱을 배우러 다녔다. 그러고 나서 한 6개월 정도 지나서 '참교육' 대본을 받았다"며 "그때 복싱을 미리 배워놓길 잘했다는 생각이 들었고, 촬영장에도 제 개인 글로브를 가져가서 찍기도 했다"며 "또 홍종찬 감독님과의 첫 미팅 때 복싱장 선생님이 선물해 주신 곰돌이가 복싱 글로브를 끼고 있는 티셔츠를 입고 갔다. 그때 당시 제가 강한 걸 어필하고 싶었던 것 같다"고 웃으며 답했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com