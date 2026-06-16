NPC를 넘어 동료로…'배틀그라운드', AI 협력 플레이 베타 시작

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크래프톤은 '배틀그라운드'에 AI 동료와 함께 플레이하는 신규 모드를 선보이며 차세대 게임 플레이 실험에 나선다.

크래프톤은 17일부터 '배틀그라운드' 아케이드 모드에 AI 기술 'PUBG 엘라이(PUBG Ally)'를 적용한 신규 콘텐츠 'Ally Duo'를 베타 서비스한다고 밝혔다.

'Ally Duo'는 이용자가 AI 캐릭터 '엘라(Ella)'와 2인 팀을 구성해 사녹 맵에서 플레이하는 모드다. 이용자는 음성으로 엘라와 대화하며 이동, 아이템 수집, 전투, 전략 수립 등 다양한 상황에서 협력할 수 있다.

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엘라는 크래프톤이 개발한 AI 기술 PUBG 엘라이를 기반으로 구현된 CPC(Co-Playable Character·함께 플레이 가능한 캐릭터)다. 기존 NPC가 정해진 행동만 수행했다면, CPC는 이용자와 함께 플레이하며 상황에 맞게 판단하고 행동하는 것이 특징이다.

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PUBG 엘라이는 엔비디아 에이스(NVIDIA ACE) 기반 온디바이스 소형 언어 모델을 활용해 이용자의 음성 명령과 게임 상황을 동시에 이해한다고 크래프톤은 전했다. 음성 인식(STT)과 음성 합성(TTS) 기술을 통해 실시간 상호작용이 가능하며, 전투나 아이템 수집처럼 즉각적인 반응이 필요한 상황에서는 빠르게 대응하고 전략적 판단이 필요한 경우에는 게임 상황과 대화 맥락을 종합해 행동하는 것이 특징이다.

크래프톤은 이번 베타 서비스를 통해 AI와 이용자가 함께 만들어가는 새로운 형태의 게임 경험을 검증한다는 계획이다. 베타 테스트는 17일부터 7월 1일까지 글로벌 이용자를 대상으로 진행되며 한국어, 영어, 중국어 음성 상호작용을 지원한다. 특히 이번 시도는 AI를 단순 NPC가 아닌 '함께 플레이하는 동료'로 발전시키려는 게임업계의 흐름을 보여준다는 점에서 주목된다.

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최근 게임업계는 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 제작 효율화에 집중해 왔지만, 크래프톤은 AI를 게임 플레이 자체에 접목하는 방향으로 활용 범위를 확대하고 있다. 앞서 크래프톤은 지난 4월 멀티모달 AI 모델 '라온(Raon)'을 공개한 바 있으며, 향후 게임별 특성에 맞게 AI 모델을 고도화해 새로운 이용자 경험을 제공한다는 계획이다.

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이강욱 크래프톤 CAIO는 "이번 베타 서비스를 통해 엘라와 이용자가 함께 만들어가는 새로운 형태의 플레이를 선보이게 됐다"며 "이용자 피드백을 바탕으로 AI 기반 게임 경험 혁신을 이어가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com