[인터뷰①] '참교육' 표지훈 "지코 형, 시즌2 카메오 하고 싶어 해…빌런 역에 딱일 듯"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 표지훈이 '참교육' 공개 이후 블락비 멤버 지코에게 연락을 받았다고 전했다.

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표지훈은 16일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "지코 형이 바쁜 와중에도 드라마를 보고 연락을 줬다"며 "저보고 '시즌2가 나오면 카메오를 시켜달라'고 말했다"고 전했다.

5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 이야기로, '소년심판', '디어 마이 프렌즈'의 홍종찬 감독이 메가폰을 잡았다. 표지훈은 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역을 맡았다.

'참교육'은 공개 3일 만에 글로벌 TOP 10 비영어쇼 1위에 등극하며 전 세계적으로 뜨거운 관심을 받았다. 이에 표지훈은 "아직 실감이 잘 안 나는 것 같다. 감독님과 주연 배우들의 단톡방이 있는데, 다 같이 하루하루를 놓치지 말고 열심히 즐기자고 좋은 댓글들을 캡처해서 서로 보내주고 있다"고 설레는 마음을 표했다.

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이어 주변 동료들의 반응에 대해 "제가 SNS를 잘 안 하니까, 지인들이 좋은 반응을 캡처해서 많이 보내줬다. 신동엽 형님도 좋아해 주셨고, 지코 형도 해외 스케줄 왔다 갔다 하면서 바쁜데, '시즌2 하게 되면 카메오 시켜달라'고 하더라(웃음). 그래서 쓸데없는 이야기 하지 말라고 했다. 빌런 학생 역할로 나오면 잘 어울릴 것 같은데, 저는 잘 모르겠다"고 너스레를 떨었다. 또 '참교육'으로 글로벌 인기를 누리게 된 만큼, 블락비 멤버들이 놀라움을 표하지 않았는지 묻자 "제가 해외투어 다닐 때 인기가 많은 편은 아니었다. 그땐 다른 형님들이 인기를 누렸어서, 지금은 잘난 척할 때가 아닌 것 같다"고 웃으며 답했다.

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마지막으로 가장 기억에 남았던 글로벌 시청자들의 반응에 대해선 "'내가 그동안 보고 싶었던 드라마다!'. '드라마 보니까 스트레스가 풀린다'란 반응이 기분 좋더라. 또 제 입으로 말씀드리긴 그렇지만, '인생캐릭터를 만난 것 같다'는 반응도 뿌듯했다"고 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com