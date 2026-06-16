"SG워너비는 되고 우린 안 돼" 씨야 이보람, '女연예인 외박 금지' 잔혹사 폭로

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 씨야 멤버 이보람이 전성기 시절 소속사의 엄격했던 규율을 떠올리며 '여자 연예인 외박 금지' 방침을 공개한다.

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16일 공개되는 유튜브 채널 '스튜디오 수제' 콘텐츠 '간절한입'에서는 데뷔 20주년을 맞아 15년 만에 완전체로 재결합한 씨야가 출연해 다양한 활동 비하인드를 털어놓는다.

이날 씨야 멤버들은 공연을 마친 뒤 식사를 함께하며 전성기 시절을 회상했다.

특히 당시 활동하며 겪었던 웃지 못할 에피소드들이 이어져 눈길을 끌었다.

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이보람은 "과거 3일 연속 부산 스케줄이 있었는데도 소속사의 '여자 연예인 외박 금지' 방침 때문에 무조건 서울 숙소로 복귀해야 했다"고 입을 열었다.

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이어 "SG워너비 선배님들은 되고 우리는 안 됐다"고 덧붙이며 당시를 떠올려 웃음을 자아냈다.

멤버들은 데뷔 초 엄격했던 관리에 대해서도 언급했다. "그때는 메이크업도 금지여서 직접 셀프 헤어와 메이크업을 해야 했다"고 밝혔고, 김연지는 과거 결혼식 축하 공연에서 히트곡 '미친 사랑의 노래'를 불러달라는 요청을 받았던 에피소드도 공개했다.

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데뷔 20주년을 맞은 씨야는 최근 15년 만에 완전체로 재결합하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

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멤버들은 "대학 축제는 17년 만"이라며 설렘과 긴장을 드러냈고, 여전한 3단 화음으로 관객들의 뜨거운 떼창을 이끌어냈다.

한편 씨야가 밝히는 전성기 시절 비하인드와 재결합 스토리는 16일 오후 6시 30분 유튜브 채널 '스튜디오 수제'의 '간절한입'을 통해 공개된다.

narusi@sportschosun.com