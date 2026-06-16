[인터뷰②] '참교육' 표지훈 "교복 비주얼? '레이저 제모 더 열심히 받을 걸' 아쉬워"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 표지훈이 '참교육'에서 교복을 잘 소화하기 위해 노력한 점을 이야기했다.

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표지훈은 16일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "학생 역할을 소화하기 위해 레이저 수염 제모를 최대한 열심히 받아보려고 했다"고 말했다.

5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 이야기로, '소년심판', '디어 마이 프렌즈'의 홍종찬 감독이 메가폰을 잡았다. 표지훈은 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역을 맡았다.

표지훈은 극 중에서 학생으로 변장해 잠입하는 입무를 맡았다. 이에 그는 "학생으로 보이기 위해 최대한 레이저 수염 제모를 받았는데, 너무 아프더라. 한 번 정도 받고 그 이후엔 못 받았는데, 모니터를 하고 나서 아쉬움이 남더라. 피부 관리도 좀 더 열심히 받을 걸 싶더라. 근데 2화에 나오는 고등학생 배우들의 비주얼이 생각보다 어려보이지 않았다(웃음). 그래서 '오? 나 생각보다 괜찮게 나올 수 있겠는데' 싶었다"고 너스레를 떨었다. 그러면서 "학생 연기를 더 시켜주시면, 교복을 좀 더 입어보고 싶다. 만약 시즌2를 하게 된다면, 그땐 열심히 관리를 해서 입어 볼 생각"이라고 덧붙였다.

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또 맞는 연기를 소화하는 과정에서 어려움은 없었는지 묻자, 표지훈은 "저는 맞는 연기가 그렇게 어려운 지 몰랐다. 이걸 잘 못하면 진짜 어색하겠구나 싶더라. 그동안 봤던 액션 영화나 드라마에선 때리는 사람만 멋있게 봤는데, 맞는 사람도 잘 맞아야지 멋있겠더라. 저는 제 역할을 잘하고 싶었기 때문에 때리고 싶은 욕망은 없었다"며 "시즌2에선 근대가 무술을 배우게 된다면, 한 번쯤은 욕심 내볼 수 있을 것 같다"고 답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com