[인터뷰③] 표지훈 "소속사 선배 이정재, '참교육' 잘 봤다고 응원 연락 줘"

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사진 제공=넷플릭스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 표지훈이 '참교육'이 공개된 이후 소속사 선배인 배우 이정재로부터 축하 연락을 받았다고 말했다.

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표지훈은 16일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저희 소속사 단톡방이 있는데, 이정재 선배가 고생 많았다고 연락을 주셨다"고 말했다.

5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 이야기로, '소년심판', '디어 마이 프렌즈'의 홍종찬 감독이 메가폰을 잡았다. 표지훈은 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역을 맡았다.

표지훈은 '참교육'에 대해 "작품 자체도 그렇고, 봉근대 캐릭터도 그렇고 저 스스로만 잘한다면 배우로서 큰 사랑을 받을 수 있을 것 같았다"며 "'참교육'은 다음 작품 때 더 열심히 연기할 수 있도록 용기를 북돋아준 소중한 작품"이라고 말했다.

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이어 자신의 연기에 대해선 "스스로도 부족함이 너무 많이 보였다. 그래도 가장 좋아하는 장면을 뽑아보자면, 우는 장면이다. 감독님이 제가 울면 진짜 억울해 보이고 답답해 보인다고 좋아해 주시더라"고 전하며 뿌듯함을 드러냈다.

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표지훈에 앞서 그와 같은 소속사 선배인 이정재도 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'으로 전 세계적인 인기를 누린 바 있다. '참교육' 공개 이후 이정재로부터 축하 연락을 받았는지 묻자, 표지훈은 "회사 단톡방이 있는데, 이정재 선배를 비롯한 많은 선배들이 너무 잘했다고 고생 많이 했다고 연락을 주셨다"고 감사함을 표했다.

또 앞으로 배우로서 보여주고 싶은 매력에 대해 "구체적으론 없지만, 이번에 무열이 형의 섹시함을 보고 감탄하게 됐다. 근대도 나중에 나화진(김무열)처럼 팀원들을 도와줄 수 있었으면 좋겠다"고 강조했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com