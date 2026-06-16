김선태, 사직 4개월 만 '충주시' 유튜브 복귀..충주걸X밥솥좌와 "젠슨황 깐부회동 패러디"

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[스포츠조선 김소희 기자] 전 '충주맨' 김선태가 사직 4개월 만에 충주시 공식 유튜브 채널에 깜짝 등장했다.

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16일 충주시 공식 유튜브 채널에는 "깐부 회동"이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 충주시 측은 이를 두고 "젠슨황 깐부 회동 패러디"라고 설명했다.

공개된 영상에는 전 충주맨 김선태를 비롯해 충주맨 후임인 '충주걸' 최지호, '밥솥좌' 장연주가 한자리에 모여 한우 회식을 즐기는 모습이 담겼다. 세 사람은 술 대신 탄산음료로 건배하며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

특히 김선태는 충주시청에 남아 있는 두 사람을 향해 "아우 얄미워라"라고 말하며 특유의 재치 있는 입담을 드러내 웃음을 자아냈다.

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해당 영상은 약 20초 남짓의 짧은 분량이었지만 반응은 뜨거웠다. 팬들은 "떴다, 내 젠슨황", "100만 유튜버 김선태가 충주시 채널에", "김선태 성공했네 국가기관 유튜브에도 나오고", "김선태 충주시 복귀하라", "지킨 자와 떠난 자" 등 유쾌한 반응을 쏟아냈다.

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짧은 등장에도 여전한 존재감을 보여준 김선태를 향해 온라인에서는 반가움 섞인 반응이 이어지고 있다.

한편 김선태는 2016년 9급 공무원으로 입직해 충주시 공식 유튜브 채널을 운영하며 '충주맨'으로 이름을 알렸다. 이후 특별 승진을 거쳐 2023년 말 6급으로 진급했으며, 지난 2월 퇴사했다. 현재는 개인 유튜브 채널을 운영 중이며 169만 명의 구독자를 보유하고 있다.