노슬비, MZ무당의 미국 주식 투자 실력은?...“전부 익절” 깜짝 인증

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[스포츠조선 조민정 기자] '운명전쟁49' 출신 무당 노슬비가 미국 주식 투자 수익을 공개했다.

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노슬비는 16일 자신의 SNS를 통해 주식 투자 결과를 인증하며 솔직한 심경을 전했다. 그는 "어제 선녀랑 미국 주식으로 소액 단타 놀이를 했는데 전부 익절했다"고 적었다.

함께 공개된 사진에는 실제 투자 수익 화면도 담겼다. 캡처 속 수익 금액은 360만 원을 넘어서 눈길을 끌었다.

다만 노슬비는 마냥 기뻐하지만은 않았다. 노슬비는 "매일 이러면 좋겠지만 어제만 놀이로 하기로 했다"며 "요즘 나는 신 없이는 아무것도 못하나 싶어서 조금 슬프기도 하다"고 털어놨다.

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게시물을 본 누리꾼들은 "신점보다 주식이 더 잘 맞는 거 아니냐", "360만 원이면 소액이 아닌데", "무당도 주식하는 시대", "익절 인증은 언제나 부럽다" 등의 반응을 보였다.

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한편 노슬비는 디즈니+ 예능 '운명전쟁49'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 지난 2023년에는 MBN '고딩엄빠3'에 출연해 19세에 임신과 출산을 겪은 사연을 공개하며 화제를 모은 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com