활동 중단 조세호, 모습 드러낸다···넷플 '도라이버' 새 시즌으로 출격

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송 활동을 잠시 줄였던 개그맨 조세호가 넷플릭스 예능 '도라이버'로 시청자들과 만난다.

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조세호는 지난 16일 자신의 SNS를 통해 넷플릭스 예능 '도라이버' 예고 영상을 공유하며 프로그램 홍보에 나섰다. 그는 김숙, 홍진경, 주우재, 정재형 등 함께 출연하는 멤버들의 계정을 태그하며 기대감을 높였다.

공개된 예고편에는 "시간 여행을 할 수 있습니까? 못 합니다", "우리는 돌아갈 수 없어요" 등의 멘트와 함께 멤버들이 다양한 미션에 도전하는 모습이 담겼다. 이번 시즌 멤버들은 시간대를 콘셉트로 한 여러 공간을 오가며 돈과 시간의 가치에 대한 다양한 상황을 마주하게 될 예정이다.

특히 조세호의 등장도 눈길을 끌었다.

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조세호는 지난해 말 조직폭력배 연루설에 휘말리며 곤욕을 치렀다. 당시 그는 과거 지방 행사 등을 다니며 알게 된 인연이 오해를 낳았다며 "제기된 의혹은 사실이 아니다"라고 해명했다. 이후 출연 중이던 일부 프로그램에서 하차하며 활동을 정리하는 모습을 보였다.

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하지만 넷플릭스 예능 '도라이버'에는 변함없이 출연을 이어가고 있다. 이번 예고 영상 공개를 계기로 조세호가 다시 본격적인 활동에 나서는 것 아니냐는 관심도 이어지고 있다.

누리꾼들은 "조세호 오랜만이다", "도라이버는 계속 나오는구나", "멤버 조합이 기대된다", "넷플릭스에서 다시 보게 돼 반갑다" 등의 반응을 보였다.

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한편 조세호가 출연하는 넷플릭스 예능 '도라이버'는 새로운 에피소드 공개를 앞두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com