고소영 "평생 휘둘리고 살아..귀도 엄청 얇다" 53세에 털어놓은 고민

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고소영이 자신의 스타일에 대한 고민을 솔직하게 털어놨다.

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16일 고소영의 유튜브 채널에는 '고소영이 긴 머리 안 어울리는 이유 (+레어리,얼굴평가)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 공개된 영상에는 고소영이 35년간 유지해 온 긴 머리를 과감하게 자르고 단발 스타일에 도전하는 모습이 그려졌다.

고소영은 "어릴 때부터 계속 긴 머리였던 것 같다"며 "커트도 해보고 염색도 해봤지만 예쁜 단발은 못 해본 것 같다"고 털어놨다. 이어 "내 얼굴형이나 이미지에 어떤 스타일이 어울리는지 전문가 의견을 듣고 싶었다"고 상담을 받게 된 이유를 밝혔다.

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이후 스타일 컨설턴트 레어리를 만난 고소영은 평소 스타일링에 대한 고민을 솔직하게 털어놨다.

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고소영은 "활동한 지 오래됐지만 우리 때는 이런 스타일 컨설팅이 없었다"며 "한 번도 '나한테 어떤 스타일이 어울릴까'를 진지하게 생각해 본 적이 없는 것 같다. 그냥 주는 옷을 입고, 해주는 메이크업을 받았다"고 말했다.

이어 "전문가 입장에서 저에게 어떤 스타일이 어울리는지 알려주셨으면 좋겠다"며 "제가 생각보다 엄청 귀가 얇다. 메이크업 영상을 보면 볼터치를 여기 하면 어려 보인다고 해서 따라 했다가, 또 다른 영상에서는 초보처럼 보인다며 다른 위치를 추천하더라"고 털어놨다.

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그러면서 "그럴 때마다 '그럼 지금까지 내가 잘못하고 있었던 건가'라는 생각이 든다"며 "나만의 기준이 없다 보니 쉽게 휘둘리는 것 같다. 살아생전에 나에게 가장 잘 어울리는 스타일을 꼭 찾고 싶다"고 고백했다.

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이어 스타일 컨설턴트는 고소영의 얼굴형과 이목구비를 분석했고, 패션 스타일에 대해서도 조언했다. 헤어스타일 분석에서는 단발이 특히 잘 어울릴 것이라는 진단이 나왔다. 컨설턴트는 "짧아질수록 원래 갖고 있는 섹시하고 지적인 이미지가 더욱 부각된다"며 "깔끔한 단발 스타일에 귀걸이로 포인트를 주는 스타일링을 추천한다"고 조언했다.

상담을 마친 뒤 고소영은 실제로 머리를 자르며 이미지 변신에 나섰다. 그는 달라진 모습을 확인한 뒤 "어려 보이는 것 같다"며 만족감을 드러냈다.

jyn2011@sportschosun.com