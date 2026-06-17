'13kg 감량' 배윤정, 방심했다가 요요 왔다 "한 달 만에 5kg 쪄 67kg 돼"

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[스포츠조선 이우주 기자] 안무가 배윤정이 다시 다이어트에 돌입했다.

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배윤정은 17일 "고무줄처럼 매번 왔다갔다..유지 몇 년 동안 잘해오다 개인적인 사정으로 밀감이도 러닝도 잠시 내려놨더니 한 달 만에 바로 4~5kg 쪄버렸지요.. 그래도 다시 마음 먹고 바짝 다시 돌아왔어요"라는 글과 함께 한 편의 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속에는 배윤정의 다이어트 전후 모습이 담겼다. 다이어트 시작 전 브라톱만 입고 거울 앞에 선 배윤정은 "저 잠시 방심해서 67kg 찍었어요. 보정 1도 없는 찐모습이에요. 그렇지만 마음 먹고 다시 빼볼게요. 할 수 있지 윤정아?"라며 다이어트 의지를 다졌다.

이후 다이어트에 성공한 배윤정은 군살 하나 없이 11자 복근까지 갖춘 모습. 배윤정은 "당연하지. 못할 게 뭐 있어"라며 "가끔 일부러 보여주라고 찌울 때도 있지만 이번엔 찐으로 찌고 찐으로 뺌"이라며 탄탄한 몸매에 자신감을 드러냈다.

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한편, 안무가 배윤정은 2019년 11살 연하 축구 코치 서경환과 결혼, 슬하 아들 하나를 두고 있다. 배윤정은 출산 후 3개월 만에 13kg 감량에 성공해 화제가 됐다.

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wjlee@sportschosun.com