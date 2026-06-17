'한란'서 제주母 연기한 김향기, 뉴욕아시안영화제 간다

쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값' 제작발표회가 14일 오전 서울 신도림 더세인트호텔에서 열렸다. 김향기가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.14/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김향기가 휴먼 영화 '한란'(하명미 감독, 웬에버스튜디오·언제라도 제작)으로 뉴욕아시안영화제 초청을 받았다.

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김향기 주연의 '한란'이 올해로 25주년을 맞은 뉴욕아시안영화제(NYAFF)에 공식 초청되어 김향기가 하명미 감독이 함께 영화제 일정을 소화할 예정이다.

특히 이번 영화제에서는 제작사 웬에버스튜디오 측의 제안으로 제주4·3평화재단과 연계한 제주4·3 관련 전시가 뉴욕 현지에서 함께 열릴 예정이어서 그 의미를 더하고 있다.

'한란'에서 김향기는 극 중 토벌대를 피해 한라산으로 피신했다가, 마을에 홀로 남은 딸 해생(김민채)을 찾기 위해 모든 위험을 무릅쓰고 하산하는 엄마 아진 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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김향기는 촬영 3개월 전부터 캐릭터 분석에 몰두했으며, 스태프들과 직접 제주 로케이션을 답사하며 당시 제주 사람들의 환경과 정서를 체감했다. 또한 제주어 연습에 각별한 공을 들여 현지인들로부터 자연스럽다는 평을 이끌어내며 시대의 비극을 살아낸 인물을 설득력 있는 연기로 완성했다.

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영화 속에서 김향기는 산을 넘고 차가운 바다에 몸을 던지는 극한의 여정을 소화하며, 절제된 호흡과 단단한 눈빛, 제주어의 억양에 실린 감정까지 디테일하게 표현해냈다. 이러한 연기는 단순히 모성애에 기반한 캐릭터를 넘어, 제주4·3의 비극 속에서 살아남기 위해 몸부림쳤던 이들의 실제 역사를 스크린 위로 소환하며 관객들로 하여금 잊혀 가던 역사를 다시 바라보게 만드는 역할을 했다는 평가를 받았다.

'한란'은 개봉 당시 독립영화 배급의 한계를 넘어 3만여 명의 관객을 동원한 바 있다. 극장 개봉 이후에도 온라인 개별구매부터 학교, 기관, 단체를 중심으로 공동체상영 요청이 지속되는 등 국내 관람 열기가 이어지고 있다.

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해외에서의 반향도 뚜렷하다. 일본에서는 제주4·3 희생자를 추모하는 날인 4월 3일 개봉한 이후, 관객들의 입소문에 힘입어 상영관이 45개관까지 확대되었으며 일부 극장에서는 연장상영이 결정되는 등 독립예술영화로서 이례적인 장기상영 흐름을 이어가고 있다.

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뿐만 아니라 유럽 특별상영으로도 지속되어 핀란드의 거장 아키 카우리스마키 감독의 영화관 키노 라이카와 헬싱키 예술극장 오리온에서 상영된 바 있다. 또한 지난 3월 이탈리아 피렌체 한국영화제 경쟁부문 상영에 이어, 오는 7월에는 피렌체 광장에서 앙코르 상영으로 다시 한번 현지 관객들을 만날 예정이다. 일본과 유럽을 거쳐 북미 뉴욕아시안영화제까지 초청된 '한란'은 글로벌 무대에서 제주4·3의 역사를 알리는 행보를 이어가게 됐다.

이처럼 '한란'이 이뤄낸 이례적인 글로벌 성과와 더불어, 김향기 역시 폭넓은 스펙트럼을 증명하며 독보적인 입지를 구축하고 있다. 김향기는 역사적 깊이를 담은 독립영화 '한란'으로 진정성 있는 연기력을 인정받은 데 이어, 최근 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'을 통해 흥행 파워까지 입증했다. '로맨스의 절댓값'은 공개 직후 해외 시장에서 큰 인기를 얻으며 신드롬급 흥행을 구가하고 있다. 작품성과 대중성, 스크린과 OTT 플랫폼을 넘나들며 연이어 글로벌 성과를 내고 있는 김향기의 향후 행보에 문화계 안팎의 이목이 집중되고 있다.

'한란'은 1948년 제주를 배경으로, 살아남기 위해 산과 바다를 건넌 모녀의 강인한 생존 여정을 담은 작품이다. 김향기, 김민채, 황정남, 김원준, 최승준, 김다흰, 강채영, 강명주 등이 출연했고 '그녀의 취미생활'의 하명미 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com