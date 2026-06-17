고지용, 건강 회복했나…볼살 붙고 밝아진 안색으로 틱톡 홍보 "놀러오세요"

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[스포츠조선 이우주 기자] 젝스키스 출신 고지용이 건강해 보이는 근황을 공개했다.

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고지용은 16일 "제 틱톡 계정에 놀러 와주세요(Please visite my TikTok account.)"라는 글과 함께 자신의 틱톡 계정을 홍보했다.

최근 틱톡커로 변신한 고지용은 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통하는 모습. 최근 박시후, 한채영 등 많은 연예인들이 틱톡으로 진출해 팬들에게 후원을 받고 있는 가운데, 고지용도 틱톡에 뛰어들어 새 활동을 이어가고 있다.

특히 연예계를 떠난 뒤 눈에 띄게 야윈 모습으로 늘 건강 이상설을 불러왔던 고지용은 건강을 되찾은 듯 볼살이 차오른 듯한 모습이다.

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고지용은 볼살이 푹 패이고 야윈 모습으로 여러 차례 걱정을 자아낸 바 있다. 이에 고지용은 건강 이상으로 180cm에 63kg까지 살이 빠졌다며 "간수치가 급성으로 올라가서 입원했다"고 간경화 직전까지 갔던 건강 상태를 고백했다. 건강 회복을 위해 금주를 했다는 고지용은 "의사가 절대 술 먹지 말라고 해서 6개월 동안 안 마셨다. 살이 엄청 빠졌는데 지금은 많이 좋아졌다"고 밝혔다.

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한편, 고지용은 2013년 가정의학과 전문의 허양임과 결혼, 슬하 아들을 두고 있다. 고지용은 젝스키스 탈퇴 후 연예계를 떠나 사업가로 성공한 바 있다.

wjlee@sportschosun.com