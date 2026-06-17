'취사병' 강하경, 소초 폐쇄 위기 속 빛난 전우애..급식 요리 대회 우승하며 대미

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 강하경이 요리 대회 우승에 걸맞은 전우애를 자랑하며 유종의 미를 거뒀다.

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지난 15일(월), 16일(화) 방송된 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(극본 최룡, 연출 조남형, 기획 스튜디오드래곤, 제작 스튜디오드래곤, 스튜디오N, 제공 티빙(TVING)) 11회와 최종회에서 강하경은 병장으로 당당히 진급한 김관철의 서사를 입체적으로 그려내며 대미를 장식했다.

이날 방송에서 김관철은 강성재(박지훈 분), 윤동현(이홍내 분)과 함께 사단배 군 급식 요리 대회에 참가했다. 그는 "소초 샷따 닫는 소리 안 들리냐? 이런 상황에서 무슨 대회야"라며 선을 긋다가도 결국 전우들을 위해 열정을 불태우는 '겉바속촉' 매력을 뽐냈다.

한편 김관철은 강성재, 윤동현과 함께 요리 대회를 위한 특훈에 돌입했다. 그 과정에서 김관철은 난관에 봉착하기도 했으나, 윤동현과 위기를 극복할 해결책으로 디저트 티라미수를 함께 고안해 냈다. 강하경은 윤동현과 찰떡 호흡을 자랑하다가도 티격태격하는 모습과 함께 위트 있는 존재감을 십분 발휘하며 극의 활력소 역할을 톡톡히 해냈다.

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특히 강하경의 밀도 높은 감정 연기는 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다. 대망의 요리 대회 당일, 김관철은 긴장감을 드러내면서도 "쫄지 말자. 우리도 뭉치면 나쁘지 않아"라며 팀원들의 사기를 북돋았다. 그는 상태 팀의 위압적인 칼질에 잠시 기가 죽었다가도 강성재의 따뜻한 눈빛에 힘을 얻는 등 끈끈한 동료애로 위기를 정면 돌파했다. 결국 김관철은 강성재, 윤동현과 함께 '7성급 요리'를 완성했고 치열한 접전 끝에 당당히 우승을 차지했다.

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그런가 하면 강하경은 병장으로 진급한 김관철의 성장 서사를 밀도 있게 완성했다. 김관철은 제대 이야기를 꺼내는 탁문익(임지호 분)에게 "저거 상도덕도 없이 일병이 제대 얘기하게 되어있나?"라며 특유의 허세를 부렸다. 이어 김관철은 제대하는 윤동현과 마지막 순간까지 유쾌한 설전을 벌이며 '톰과 제리' 케미를 뽐내 웃음과 훈훈함을 동시에 선사했다.

강하경은 "처음으로 많은 분들께 사랑받은 작품이고 캐릭터여서 평생 잊지 못할 것 같다. 그동안 관심 가져주시고 사랑해 주셔서 진심으로 감사드린다"며 "여러분들께 우리 드라마가 바쁜 삶 속에서 웃으며 쉬어갈 수 있는 작은 쉼터였기를 바란다"고 진심 어린 종영 소감을 전했다.

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이번 작품을 통해 능청스러운 코믹 연기부터 깊이 있는 감정선까지 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증한 강하경의 향후 행보에 기대가 모인다. 한편 강하경은 뮤지컬 '브라더스 까라마조프'에서 '스메르쟈코프' 역으로 관객들과 만나고 있으며, 오는 9월 6일까지 NOL 씨어터 대학로 우리투자증권홀에서 공연을 이어간다.

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narusi@sportschosun.com