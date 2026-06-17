[SC리뷰] '스님과 손님' 이상윤 "사람들과의 인연 통해 또 많은 것 배워, 한 발자국 나아간 기분"

사진 출처=SBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이상윤이 '법륜로드 : 스님과 손님'으로 시청자들에게 따뜻한 울림을 전했다.

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이상윤은 지난 16일 방송을 끝으로 종영한 SBS '법륜로드 : 스님과 손님'(이하 '스님과 손님')에서 법륜스님과 함께 인도를 여행하며 '진정한 나'를 찾아가는 시간을 가졌다. 특히 이상윤은 특유의 탐구력으로 여정이 시작됨과 동시에 인도 문화와 삶의 태도에 대한 질문을 끊임없이 쏟아내며 '질문 폭격기' 면모를 발휘했다.

여정의 첫날부터 이상윤은 수행의 의미에 깊은 관심을 보였다. 콜카타 시장 골목을 누비던 이상윤은 호텔 안에서는 볼 수 없었던 생동감 넘치는 인도의 일상에 "사람들의 살아있음이, 거리의 활력이 인상적이었다"라고 전했다.

깨달음의 땅 보드가야를 향해 12시간 버스를 타고 이동하기도 했다. 이상윤은 마하보디 사원의 압도적인 규모에 경외감을 드러낸 것도 잠시, 명상을 통해 자신의 마음을 다스리는가 하면, 전정각산에 오르며 부처의 고행길을 몸소 겪어보며 수행을 이어갔다.

사진 출처=SBS

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법륜스님과의 일대일 즉문즉설은 이상윤은 물론 시청자들에게도 생각할 거리를 안겼다. 이상윤이 제작 환경의 일련의 변화에 따른 고민을 솔직하게 털어놓자, 법륜스님은 결국 행복과 불행은 각자의 마음이 짓는 것이라고 이야기했다. 이상윤은 "내가 결과를 온전히 수용할 수 있으면 모든 면에서 훨씬 마음이 편해지지 않을까 생각이 들었다. 제 마음속에서 한 발자국 더 나아간 것 같다"라고 말했다.

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뿐만 아니라 이상윤은 노홍철, 이주빈, 이기택, 올데이프로젝트 우찬과 함께 웃고 고민을 나누며 유쾌한 케미스트리를 뽐냈다. 이상윤은 또한 마더 테레사 하우스, 칼리 사원 등을 방문하는 등 인도의 다양한 문화를 체험하며 현지의 일상에 자연스럽게 스며들었다. 이상윤은 "사람들과의 인연들을 통해 또 많은 것을 배운 것 같다. 이 여정에 저를 초대해 주셔서 감사하다"라고 소감을 전했다.

한편, 이상윤은 오는 7월 8일 서울 장충동 국립극장 해오름극장에서 개막하는 연극 '베니스의 상인'에 출연한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com