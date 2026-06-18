카이스트생들이 18년 만에 밝힌 서인영 진짜 모습..."가식 없는 좋은 누나였는데.."

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[스포츠조선 조윤선 기자] 서인영의 카이스트 친구들이 그가 보여준 진심과 성실함을 전하며 미담을 공개했다.

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17일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '천재들만 간다는 카이스트에 입학한 고졸 서인영 (+대불대,임두혁 근황)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서인영은 2008년 방송된 Mnet '서인영의 카이스트'에 함께 출연했던 카이스트생 임두혁, 임윤민과 오랜만에 재회했다.

현재 강남의 한 성형외과 의사로 일하고 있는 임윤민과 롯데호텔 디자인팀에 근무 중인 임두혁의 근황을 들은 서인영은 "너희들이 평화롭게 일하고 있을 때 누나는 바닥을 훑었다"며 씁쓸한 표정을 지었다. 이어 "누나 소식 듣고 어땠냐"고 묻자, 임윤민은 "'결혼했구나. 돌아왔구나' 싶었다"고 답해 웃음을 자아냈다.

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임윤민은 과거 서인영이 카이스트에서 촬영했을 당시를 떠올리며 "영어 발표하는데 뜻은 아예 모르는데 그걸 한글로 적어달라고 해서 적어주면 그걸 계속 외웠다"며 "'공부 잘하는 거 아무도 기대하지 않는데 왜 이렇게 열심히 하냐'고 했더니 자기는 대충하는 게 너무 싫다고 하더라"고 말했다.

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그러면서 "나도 그 학기가 학점이 제일 잘 나왔다. 서인영도 이렇게 열심히 사는데 나도 방송 나가고 논다고 대충할 수 없겠다 싶었다. 선한 영향력이었다"며 칭찬했다.

또 임두혁은 서인영에 대해 "연예인 서인영이라기보다는 좋은 누나가 한 명 생긴 느낌이었다"고 말했다.

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이후 서인영은 과거 욕설 논란을 언급하며 "나 일이 났을 때 마음이 어땠냐"고 물었다. 이에 임두혁은 "힘들겠다 싶었다. 솔직한 게 다 좋은 건 아니지만 나쁜 의도를 갖거나 나쁜 마음으로 하는 게 아니지 않냐"며 "그런 게 아닌데 왜 저렇게만 받아들일까 하는 마음이 있었다"고 말했다. 이어 "진짜 가식이 없었던 게 촬영이랑 별개로 우리를 행사하는 곳에도 데려가기도 했다"고 덧붙였다.

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임윤민도 "하루 종일 같이 스케줄 따라다닌 적도 있다"고 거들었다. 그러자 서인영은 "집에 놀러 온 적도 있다"며 "그냥 같이 있는 게 좋았다. 내 밴타고 같이 다녔다"며 두 사람을 향한 애정을 드러냈다.

서인영을 오래 볼 것 같은 느낌이 있었느냐는 질문에 임윤민은 "누나가 방송 끝날 때도 '자주 보지 못하는 건 당연할 텐데 그거 때문에 너무 서운해하지 마라. 두혁이 잘 챙겨줘'라고 했다. '앞으로 계속 보자. 자주 보자' 이랬으면 오히려 덜 진심 같았을 거 같다. 되게 어른스럽다고 생각했다"고 말했다.

이어 "몇 년에 한 번씩 (서인영이) 인생을 되돌아볼 때쯤 '잘 지내지'라고 연락왔다"며 방송 이후에도 가끔 연락을 주고받았다고 전했다.

서인영은 "보고 싶었다. 어둠의 길에 있을 때 한 번씩 연락했다. 모든 게 진심이었다"고 밝혔다.