장항준, 해외서 러닝하다 실신..응급처치 사진 공개 "혈압약 중복 복용"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 영화감독 장항준이 스페인 여행 중 혈압약을 중복 복용해 쓰러졌던 아찔한 경험을 털어놨다.

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17일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '※밥 친구 보장※ 토크의 축복이 끊이질 않네. 장항준X최화정 입담 대폭발'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 장항준은 해외에서 러닝을 하다 다리가 골절돼 병원에 실려 갔다는 사연을 듣고 "나도 비슷한 경험이 있다"고 입을 열었다.

그는 "연출팀과 스페인에 갔는데 아침에 다 같이 뛰자고 해서 같이 뛰기로 했다"며 "평소 아침에 혈압약을 먹는데 나갈 때 되니까 약을 먹었는지 기억이 안 났다. 다들 '안 드시지 않았을까요'라고 해서 한 알을 또 먹었다. 두 알을 먹으면 안 되는데 두 알을 먹은 거다"라며 당시를 떠올렸다.

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이어 "뛰기 시작하니까 되게 상쾌하고 좋았다. 그런데 목적지에 도착한 뒤부터 눈앞이 캄캄해지기 시작했다. 뛸 때는 혈압이 올라가니까 몰랐던 거다"라고 말했다.

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장항준은 "카페에서 커피 한잔 마시면서 이야기했다. 사람이 웃긴 게 말 많은 사람이니까 그 상태가 돼도 계속 말을 한 거다. 계속 말하다가 내가 픽 쓰러졌고, 애들이 놀라서 '감독님 왜 그러세요'라고 했던 거다"라고 회상했다.

그는 "동양인들이 카페에서 소리 지르고 있으니까 지나가던 독일인 의사가 멈추고 왔다더라"며 "내가 어렴풋이 기억나는 건 나는 바닥에 누워있고, 사람들이 내 다리를 들어서 보면서 날 내려다보고 있었다"고 전했다. 이어 "너무 친절하게 물어보는데 내가 영어를 못했다. 땡큐 아니면 노땡큐였다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

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그러면서 "그 카페에 앉아 있던 여성 중에 한 분이 스페인 병원의 응급의학과 간호사였다. 독일인 의사와 스페인 응급의학과 간호사가 와서 처치해 준 거다"라고 말해 놀라움을 자아냈다.

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장항준은 "괜찮아질 때쯤 앰뷸런스가 왔는데 그 상태에서 무조건 병원에 가야 한다고 했다"며 "여기서부터가 진짜 여행이다. 병원에 가서 퇴원하는데 아무것도 안 하고 누워있었다. 퇴원하는데 8시간 걸렸다. 이게 진정한 여행"이라고 말해 웃음을 안겼다.

이와 함께 당시 응급처치를 받는 사진도 공개됐다. 사진 속 장항준은 바닥에 누운 상황에서도 미소를 짓고 있어 눈길을 끌었다. 이를 본 장항준은 "웃고 있었는지도 기억이 안 나는데 저런 상황에서도 참 웃상"이라며 너스레를 떨었다.