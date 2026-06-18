빅뱅 고양콘 VIP석 27만원이 비싸다고? 돈은 있어 자리나 줘[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 빅뱅의 월드투어를 향한 관심이 뜨겁다.

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빅뱅은 8월 21일부터 23일까지 사흘간 고양종합운동장에서 '쿠팡플레이와 함께하는 빅뱅 2026 월드투어 인 고양'을 개최한다. 이번 공연은 9년 여만에 열리는 완전체 투어인데다 빅뱅 데뷔 20주년을 기념하는 상징적인 자리라 의미가 깊다.

이에 팬들도 촉각을 곤두세우고 있다. 빅뱅 콘서트 좌석은 스탠딩 VIP석 27만 5000원, 플로어 R석 25만 3000원, 플로어 S석 23만 1000원, R석 24만 2000원, S석 19만 8000원, A석 15만 4000원에 가격이 책정됐다.

일각에서는 티켓가가 비싸다는 지적이 나오기도 했지만 최근 대부분의 공연 티켓 평균가가 20만원대에 맞춰져 있다는 것을 고려하면 무리한 가격도 아니다.

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더욱이 빅뱅은 전주만 들어도 몸이 들썩이는 메가 히트곡을 수백곡이나 보유한 전설적인 팀이다. 이들의 음악 여정을 함께할 수 있다면 충분한 가치가 있다는 의견이 많다.

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또 빅뱅은 이번 공연을 마친 뒤 북미 유럽 오세아니아 아시아 등 18개 도시를 순회하며 31회차에 걸쳐 월드투어에 돌입하는 만큼 언제 다시 완전체 공연을 볼 수 있을지도 예측하기 어려운 상황. 팬들은 '돈은 있어. 자리나 줘', '아무리 비싸도 간다', '그래도 빅뱅은 매진', '자리 하나만 있었으면 좋겠다'며 뜨거운 반응을 보이고 있다.

이번 공연 티켓 선예매는 24일 오후 7시 팬클럽 멤버십 가입자를 대상으로 진행된다. 일반 예매는 25일 오후 7시 시작된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com