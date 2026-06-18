닉쿤, 충격의 '후덕 비주얼' 직접 입열었다…"관리 안 해 못생겨 보여, 살은 빼면 돼"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 2PM 멤버 닉쿤이 한때 화제를 모았던 '후덕해진 비주얼'에 대해 직접 입을 열었다.

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최근 2PM 공식 유튜브 채널에는 '태국 여행 전 시청 필수 대한태국인 닉쿤표 태국 마트 추천템'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 닉쿤은 행사 참석을 위해 고향인 태국을 방문해 현지 마트에서 과자와 라면, 두리안, 생활용품 등 자신만의 추천 아이템을 소개했다.

이후 정원이 아름다운 카페를 찾은 그는 스태프들을 위해 다양한 음식과 음료를 주문하며 훈훈한 모습을 보였다.

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하지만 정작 닉쿤은 행사 전 컨디션 관리를 위해 아메리카노만 마시며 공복을 유지했다.

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스태프가 "못 먹어서 어떡하냐"고 묻자 그는 "괜찮다. 이따 행사 끝나고 집에 가서 많이 먹으면 된다"며 여유로운 모습을 보였다.

특히 닉쿤은 최근 체중 감량에 성공한 근황도 전했다.

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그는 "활동을 위해 살도 쫙 다 뺐다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 이어 "힘들었다"며 다이어트 과정을 떠올렸다.

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이 과정에서 제작진은 과거 닉쿤이 체중이 늘어난 모습으로 콘텐츠를 촬영했던 당시를 언급하며 미안한 마음을 드러냈다.

당시 닉쿤은 이전보다 한층 후덕해진 외모로 온라인상에서 화제를 모은 바 있다.

닉쿤은 "그때는 편안한 분위기에서 촬영했고 표정 관리도 안 해서 더 못생기게 나온 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.

그러면서도 "근데 내용이 재밌지 않았나. 그럼 됐다. 살은 빼면 된다"고 쿨한 반응을 보였다.

또한 "고맙게도 팬들이 '사람은 행복하게 살아야지'라고 이야기해 줬다"며 "그 말이 너무 고마웠다"고 팬들에 대한 애정을 드러냈다.

한편 닉쿤은 최근 체중 감량에 성공하며 한층 날렵해진 비주얼을 되찾은 모습으로 팬들과 활발히 소통하고 있다.

narusi@sportschosun.com