변요한, ♥티파니 영 향한 특급 외조…뮤지컬 현장에 커피차 쐈다

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 변요한이 아내 티파니 영을 향한 애정을 드러내며 훈훈함을 자아냈다.

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티파니 영은 18일 자신의 SNS를 통해 뮤지컬 '유미의 세포들' 공연장에 도착한 커피차 사진을 공개했다.

해당 커피차는 남편 변요한이 보낸 것으로 알려졌다. 현수막에는 "우리 티파니 영 배우 잘 부탁드립니다", "티파니 영 배우와 뮤지컬 '유미의 세포들'의 모든 배우, 스태프 여러분을 복자네 가족이 응원합니다"라는 문구가 담겨 눈길을 끌었다.

티파니 영은 게시물에 변요한의 계정을 태그한 뒤 하트 이모티콘을 남기며 고마운 마음을 표현했다.

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두 사람의 변함없는 애정은 최근 방송을 통해서도 공개된 바 있다. 티파니 영은 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에 출연해 남편 변요한과의 러브스토리를 털어놨다.

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당시 그는 "원래는 결혼에 대한 생각이 크지 않았는데 작품을 통해 남편을 만나고 생각이 달라졌다"며 "'이 사람과 함께하고 싶다'는 확신이 들었다"고 밝혔다. 이어 "남편은 중심이 확고한 사람이다. 제가 흔들릴 때 방향을 잡아주고 이끌어주는 모습에서 큰 안정감을 느낀다"고 애정을 드러냈다.

한편 변요한과 티파니 영은 지난 2월 혼인신고를 마쳤다. 두 사람은 2024년 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '삼식이 삼촌'을 통해 처음 인연을 맺었고 이후 연인으로 발전해 사랑의 결실을 맺었다. 소속사 측은 당시 "두 사람이 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 부부의 연을 맺었다"고 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com