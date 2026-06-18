프로미스나인 지원, 8년 무수입 고백 "재작년까지 무일푼, 이제서야 정산"

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[스포츠조선 이우주 기자] 프로미스나인 지원이 8년간 수입이 없었다고 고백했다.

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17일 유튜브 채널 '워크맨'에서는 '아이돌 연봉 확인 가능한 직업'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

지원은 이날 은행원 알바에 도전했다.

비품실로 피신해 몰래 사수와 젤리를 먹던 지원은 사수에게 "은행 업무 중에 가장 힘든 게 뭐냐"고 물었다. 이에 사수는 "출근하는 게 재일 힘들다. 퇴근할 때까지 너무 많이 남아있어서"라고 솔직히 밝혔다. 지원은 "출근할 때 무슨 생각하냐"고 물었고 사수는 "아무 생각도 안 하고 출근하는 거 같다. 생각하면 오히려 힘들다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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지원은 "연봉이 얼마나 되냐"고 직접적으로 물었고 사수는 지원에게도 연봉을 물었다. 먼저 알려달라는 말에 사수는 "제가 말하면 저보다 높은지 낮은지만 말해달라"며 자신의 연봉을 귓속말로 알려줬다.

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연봉을 듣고 놀란 지원은 "잘 버신다. 진짜"라고 감탄했고 사수는 "저보다 2배 높죠? 3배?"라고 물었다. 이에 지원은 "무슨 소리냐. 그랬으면 여기 안 있는다"고 발끈했다.

지원은 "재작년까지만 해도 무일푼이었다. 8년 동안 무수입이었다. 그지깽깽이 마냥"이라며 "정산받은지 얼마 안 됐다. 이제서야 착실히 모으고 있다"고 토로했다.

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한편 프로미스나인은 2018년 데뷔, 8인조로 데뷔했으나 현재는 5인조로 재편해 활동 중이다. 지난해 어센드로 소속사를 이적한 프로미스나인은 오는 7월 정규 2집으로 컴백한다.

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wjlee@sportschosun.com