넷마블 신작 MMORPG '솔: 인챈트' 정식 출시…첫날부터 서버 증설 단행

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넷마블이 신작 MMORPG 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'의 정식 서비스에 돌입한 가운데 출시 첫날부터 신규 월드 추가에 나섰다.

넷마블은 18일 낮 12시 '솔: 인챈트'의 국내 서비스를 시작한 데 이어 이날 오후 8시 첫 신규 월드 '레지나'를 오픈한다고 밝혔다. '레지나'는 정식 출시 이후 이용자들의 높은 관심에 힘입어 추가되는 첫 신규 월드다. 신규 월드는 총 5개 서버로 구성되며 이용자들은 이날 오후 8시부터 접속할 수 있다.

'솔: 인챈트'는 구글플레이와 애플 앱스토어, 공식 브랜드 사이트를 통해 모바일과 PC 버전으로 즐길 수 있다. 정식 출시와 함께 6개 월드, 30개 서버를 오픈했으며 일반 이용자를 위한 '일반 월드'와 콘텐츠 제작자들이 활동하는 '스트리머 월드'를 구분해 운영한다.

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넷마블은 모바일 리모트 서비스인 '넷마블 커넥트'도 지원한다. 이용자는 PC에서 실행중인 게임을 모바일 기기에서 원격으로 플레이할 수 있으며, 공식 커뮤니티 소식도 함께 확인할 수 있다.

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출시 기념 이벤트도 진행한다. 모든 보스 몬스터의 보상 드롭률을 3배 상향하며, 각 서버에서 가장 먼저 50레벨을 달성한 이용자에게는 영웅 등급 아이템인 '발타로스의 반지'를 지급한다. '솔: 인챈트'는 '전지적 MMORPG'를 표방한 신작 MMORPG다. 이용자가 신의 권능을 활용할 수 있는 '신권(神權)' 시스템을 핵심 콘텐츠로 내세웠으며, '리니지M' 주요 개발진이 설립한 알트나인이 개발을 맡고 넷마블이 서비스를 담당한다. PC와 모바일 멀티 플랫폼을 지원한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com