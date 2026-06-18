강예원, 성형 전후 3단 변천사 "앞트임 망해 눈 성형만 6번..코도 살짝"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 강예원이 앞트임 수술로 인한 고충을 밝혔다.

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18일 유튜브 채널 '광예원'에는 '1억 성형 이세영의 성형 상담실 (예원이 코도 했어?)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강예원은 성형외과를 찾아 상담실장으로 변신한 이세영과 솔직한 대화를 나눴다. 그는 "진짜 스트레스받는 게 배우로서 작품으로 거듭나고 싶고 연기로 기사가 많이 났으면 좋겠는데 어느 순간부터 자꾸 앞트임 성형에 대한 기사가 많이 나와서 엄청 스트레스받는다"고 털어놨다.

이어 이세영이 앞트임 복원 후 달라진 외모를 칭찬하자 강예원은 "앞트임 했다가 망해서 20년 동안 살다가 다시 막은 거다. 이게 원래 내 얼굴"이라고 강조했다.

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이에 이세영은 "솔직히 말하면 대단한 거 같다. 신인 여배우 같은 느낌이 있다. 완전 청순하고 어리고 이제 막 데뷔한 배우 같다"며 감탄했다.

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하지만 강예원은 "사람들이 못 알아본다. 지나가도 못 알아보니까 약간 서운하다"며 일부러 큰소리로 자신의 존재를 알린다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

강예원은 앞트임 수술을 하게 된 계기에 대해 "매니저가 몽고주름이 있으면 영화할 때 거슬린다고 해서 하게 됐다"며 "앞트임 한 번 했는데 시간이 지나니까 눈이 점점 몰리더라"고 밝혔다.

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이와 함께 강예원의 성형 전후 모습을 한눈에 비교할 수 있는 '3단 변천사' 사진도 공개돼 시선을 모았다.

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이를 본 이세영은 "솔직히 말해라. 코해서 그런 거다. 앞트임하고 코하면 더 쏠린다"고 지적했고, 강예원은 "코를 살짝 했다"고 인정했다. 이어 "눈을 여러 번 했다. 기억이 정확하게 안 나는데 7번 했다"고 고백했다.

강예원은 "앞트임 때문에 마음고생을 많이 했다"며 "성형을 당분간은 안 하기로 했다. 지긋지긋하다"고 털어놨다.