기태영, ♥유진 위해 하루 10시간씩 재테크 공부 "일하고 싶을 때만 하게 해주고파"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 기태영이 결혼 후 재테크에 매진했던 이유를 밝혔다.

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18일 유튜브 채널 '유진VS태영'에는 '고민 상담하랬더니 재테크 수업이 열린 이유는? (T&F 부부의 고민 상담소)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 유진과 기태영은 팬들이 보낸 사연을 읽고 고민 상담에 나섰다. 이날 두 사람은 한 28세 프리랜서 사연자가 결혼을 앞두고 불안정한 수입에 대한 고민을 털어놓자 "우리도 프리랜서니까 이해한다. 우리도 고정 수입이 없다"며 공감했다.

유진은 "물론 본인이 만들어놓은 고정 수입원은 다 있긴 있다. 그래서 나는 결혼해서 다행이라고 생각한다"며 "내가 하는 직업에서는 고정 수입이 없으니까 '내가 일 못하면 어떡하지?'라는 불안감이 있긴 있다"고 말했다.

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이어 "본인이 모아놓은 게 없어서 결혼을 망설이는 분들께 우리는 혼자보다는 둘이 모으는 게 좋다고 이야기한다"며 "결혼하면 가정 이루고 잘 꾸려나가겠다는 목표 의식이 생기니까 절약도 많이 하게 되고 둘이 벌어서 더 많이 아끼면 많이 모인다"고 조언했다.

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기태영은 재테크 공부의 중요성을 강조했다. 결혼 후 3년 동안 재테크 공부에만 매진했다는 그는 "눈으로는 컴퓨터로 공부하고 귀로는 TV 뉴스 듣고 휴대폰으로는 서치하고 동시다발로 하는 걸 하루에 고정 10시간은 무조건 빈 시간에 공부했다"고 밝혔다.

재테크를 시작하게 된 계기에 대해서는 "우리 직업은 다 여유 있을 거라고 생각하지만 사실 그렇지는 않다. 결혼해서 내가 생각했던 게 '유진이가 일하고 싶을 때만 하게 해야겠다'는 거였다"고 말했다.

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이어 "나도 하고 싶은 일이 있고 연기를 계속할 수 있었음에도 우리가 선택적으로 일할 수 있게 하려면 어떻게 해야할까 고민하다가 내가 쏟아부은 만큼 얻을 수 있는 일을 해야겠다고 생각해서 그걸 먼저 선택한 거다"라고 설명했다.

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이를 들은 유진은 "이 이야기를 자주 했다. 멋있지 않냐"며 남편을 향한 애정을 드러냈다.

또 기태영은 "사람들이 '너희는 버는 게 다르잖아'라고 할 수 있지만 그게 아니다. 소액이라고 무시하면 안 된다"고 강조했다.

그는 "내 친구도 '500만 원밖에 없는데 무슨 투자냐'라고 하는데 그 생각으로 10년 후에 가면 반드시 똑같은 이야기 한다. 변화가 없다"고 지적했다.

그러면서 "소자본이라고 무시하고 안 하는데 투자에서는 시간이 엄청 중요하다. 시간이 돈 크기보다 더 중요하다. 그러니까 일찍 (재테크를) 시작해라"라고 조언했다.