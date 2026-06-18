"준희야 사랑해"…故최진실, 무속인 통해 못다 한 말 전했다

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[스포츠조선 이지현 기자] 故최진실이 딸에게 못다 한 이야기를 전했다.

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18일 유튜브 채널 '준희'에는 '블라인드 테스트 지겨워서 본인 등판 하고옴'이라는 영상이 공개됐다. 이날 최준희는 결혼을 앞두고 직접 무속인을 찾아 점사를 보는 영상이 공개됐다.

이날 최준희는 "결혼을 앞두고 앞으로의 삶과 사업, 건강 등에 대해 궁금해서 재미 삼아 점을 보러 가게 됐다"며 "블라인드 테스트 같은 건 믿지 않는다. 그냥 직접 가서 들어보겠다"고 말했다.

특히 이날 점사에서 가장 눈길을 끈 것은 어머니인 고(故) 최진실에 대한 이야기였다. 무속인은 최준희를 보자마자 "어머니가 꼭 전해달라고 한다. '준희야 사랑해'"라며 "그 말은 생전에 다 하지 못했다고 한다"고 말했다.

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이어 "아들보다 딸이 너무 좋아서 준희가 태어났을 때 정말 행복했다고 한다"며 "다만 준희가 성장하는 과정에서 많이 힘들어하는 모습을 지켜보며 안타까워했다"고 전했다.

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무속인은 또 "어머니는 준희가 자신의 모습과 마음을 닮으려고 애쓰는 것 같아 마음 아파한다"며 "'넌 충분히 예쁘고 충분히 나를 닮았다'고 말하고 있다"고 설명했다. 이에 최준희 역시 "엄마와 나는 다른 사람이라는 생각을 한 적이 있었다"고 솔직하게 털어놨다.

계속해서 무속인은 "어머니에게 준희는 너무 귀한 딸이었다. 손찌검조차 해볼 생각도 안 했다고 한다. 오냐오냐 스타일은 아니어도 무섭게 하는 스타일도 아니고 되게 조곤조곤한 느낌이 온다"며 "잘 자라준 것만으로도 기뻐하고 있지만, 한편으로는 혼자 견뎌온 시간이 많았다는 사실에 안타까워하고 있다"고 말했다.

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또한 "준희는 기댈 곳 없이 살아온 사람"이라며 "강해 보이는 모습 역시 스스로를 지키기 위해 만든 갑옷 같은 것"이라고 분석했고, 최준희는 결국 눈물을 보이며 복잡한 심경을 드러냈다.

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이후에도 무속인은 "어머니가 가장 미안해하는 건 딸이 혼자 울었던 시간들"이라며 "달래주고 싶어서 곁에 있으려 했는데 오히려 준희가 무서워했던 것 같다고 한다"고 전했다. 특히 "초등학교 시절부터 잠을 제대로 자지 못하고 혼자 눈물을 삼키던 모습이 보인다"며 "소리 내지 않으려고 참으면서 우는 모습을 떠올리며 안타까워한다"고 말해 최준희를 울컥하게 만들었다.

무속인은 끝으로 "어머니는 준희가 자신과 같은 길을 걷게 될까 봐 가장 걱정하고 있다"면서도 "죽음 같은 생각은 하지 말라고, 너무나 귀한 사람이라고 계속 말하고 있다"고 덧붙였다.

한편 고 최진실은 2000년 야구선수 조성민과 결혼해 슬하에 아들 최환희, 딸 최준희를 낳았지만, 지난 2008년 10월 갑작스럽게 세상을 떠났다.

olzllovely@sportschosun.com