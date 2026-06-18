'트로트 신동' 이수연 할머니 "子 보내고 키운 손녀, 수입 1원도 안 쓰고 모아 줄 것"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 트로트 요정 이수연과 할머니의 이야기에 '편스토랑'이 눈물 바다가 됐다.

Advertisement

18일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 다정한 삼촌 장민호가 13세 트로트 요정 이수연과 할머니를 호마카세에 초대했다.

이날 손녀를 향한 할머니의 사랑과 할머니를 생각하는 이수연의 기특함에 '편스토랑' 스튜디오도 눈물바다가 됐다. 이수연은 7살 때 아빠가 돌아가신 후 할머니, 할아버지 손에 자랐다.

할머니는 "수연이 아빠가 가고 갑작스럽게 사고로 갔다"고 조심스럽게 운을 뗐다. 이수연은 아빠의 기억에 대해 "아빠가 장난꾸러기였던 건 기억이 난다. 그 부분 말고는 기억이 없는데, 할머니가 아빠랑 똑같다고 한다"고 이야기했다.

Advertisement

할머니는 "수연이가 잘 때 아들이랑 너무 똑같다. 평상이 걷는 모습, 말 할 때도 너무 똑같다"면서 "아들이 잔정이 많고 딸 같았다. 남편이 섭섭할 수 있지만, 아들을 더 의지했다. 제가 더 많이 힘들었다"고. 이어 "사람들이 만나면 가슴에 묻으라고, 근데 묻을 수가 없다"면서 "한 2년을 우울증, 대인기피증이 있었다. 내가 이렇게 병들어 있는데 수연이를 어떻게 돌볼 수 있을까 했다"고 말하며 울컥했다.

Advertisement

할머니는 "수연이가 집안에서 웃음 바이러스다. 아빠 가고 난 뒤에 수연이 나름대로 저를 항상 다독거렸는데 그 당시에는 안 들렸다"면서 "하루는 빨래를 하는데, 수연이가 '배 띄워라'를 불렀는데 웃음이 터졌다. 남편이 '수연이 서울에 보내볼까' 해서 시작하게 됐다"고 이수연을 가수로 키우게 된 사연을 밝혔다.

장민호는 자신의 노래 '내 이름 아시죠'를 부르며 눈물을 흘렸던 이수연의 감정을 언급하며, "아이가 그 노래를 부르면서 울 때 심정 할머니는 어떠셨나"고 물었다. 할머니는 "도저히 저는 못 봤다. 밤에 울고 싶을 때 영상 보면서 세 시간을 울었다"고. 그러면서 "제가 한 번씩 감정에 푹 빠져 있으면 수연이가 와서 안아준다. 어찌 보면 역할이 바뀌었다"고 일찍 철이 든 손녀에게 고마운 마음을 전했다.

Advertisement

특히 기특한 손녀 이수연을 위해 할머니와 할아버지는 뒷바라지에 최선을 다하고 있다고. 할머니는 "지금도 할아버지가 수연이 19살까지는 악착같이 건강하게 옆에 있어줘야 한다고 한다"면서 "일을 너무 많이 하셔서 손이 지금 안 좋다"고 걱정했다.

Advertisement

이에 장민호는 이수연의 수입을 언급하자, 할머니는 "수연이 수입은 다 저축하고 있다. '어디서 얼마' 다 적혀있다. 수연이가 19살이 되서 돈 관리를 할 때 까지 한 푼이라도 모아놔야 한다고 한다. 단 1원도 건드리지 않았다"고 할아버지의 마음을 전했다. 이수연은 "저는 괜찮으니까 제발 써달라고 하는데, 할아버지가 안 된다고 혼내신다"고 덧붙여 눈길을 끌었다.

olzllovely@sportschosun.com