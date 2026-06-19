“황정음은 애쓰는데 안 받쳐줘”...야심찬 복귀 유튜브, 뜻밖의 제작진 자질 논란

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 황정음의 유튜브 채널이 연일 화제를 불러일으키는 가운데 콘텐츠보다 제작진을 향한 시청자들의 반응에 온도차가 나타나는 양상이다.

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지난 16일 유튜브 채널 '황정음'에는 '애들 케어 축복이 끝이 없는 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 황정음은 집으로 제작진을 초대해 일상을 공개했다. 직접 옷방을 소개하던 그는 한쪽에 쌓여 있는 가방들을 가리키며 "이게 다 에코백"이라고 말해 눈길을 끌었다.

황정음은 "요즘은 명품 가방보다 에코백을 더 자주 든다"며 가방을 하나씩 꺼내 보였다. 제작진이 "다 산 거냐"고 묻자 "산 것도 있고 받은 것도 있다"고 답했고 정리 도중 자신도 기억하지 못하는 가방을 발견해 웃음을 터뜨리기도 했다.

황정음은 염색약이 묻은 구레나룻을 가리키며 현실 육아맘의 고충도 털어놨다. 제작진이 "샵에 갈 수 있지 않냐"고 묻자 "아들 둘 키워봤냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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하지만 영상 공개 후 댓글창에서는 황정음보다 제작진을 향한 이야기가 더 많이 쏟아졌다. 일부 시청자들은 "제작진이 너무 영혼 없어 보인다", "황정음은 재밌는데 제작진 리액션이 아쉽다", "동네 지나가던 사람들 데려온 느낌", "기운이 너무 없어 보인다", "제작진 바꾸면 더 재밌어질 것 같다" 등의 반응을 보였다.

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특히 "황정음이 힘들게 분위기를 끌고 가는데 제작진이 받쳐주지 못하는 것 같다", "복귀 콘텐츠인데 제작팀이 너무 중요하다"는 의견도 적지 않았다.

반면 황정음을 향한 응원도 이어졌다.

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시청자들은 "아이 둘 키우면서도 정말 열심히 산다", "유기견까지 책임지는 모습이 멋지다", "털털하고 순수한 매력이 그대로다", "잃은 것보다 얻은 게 더 많을 것"이라며 응원의 메시지를 남겼다.

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일각에서는 최근 여러 논란을 겪은 황정음을 향해 비판적인 시선을 보내기도 했다. 그러나 다른 누리꾼들은 "잘잘못을 떠나 두 아이를 키우는 엄마이자 가장으로서 응원하고 싶다"며 격려를 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com