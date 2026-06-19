[청룡랭킹] 역시 차은우, 군복무 중 청룡랭킹 타이틀 차지..72% 압도적 득표

출처=차은우 인스타그램

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배우 차은우가 5월 청룡랭킹 왕좌를 거머쥐었다.

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차은우는 지난 24일 종료 된 청룡랭킹 5월 남자 배우 부문 투표에서 무려 72.38%라는 압도적인 득표율을 기록하며 당당히 1위에 올랐다.

타의 추종을 불허하는 독보적인 화제성과 팬덤의 전폭적인 지지가 만들어낸 결과다.

차은우의 독주로 끝난 이번 청룡랭킹 남자 배우부문 상위권 최종 순위는 1위 차은우(72.38%), 2위 추영우(6.84%), 3위 이준혁(5.82%) 순으로 마무리 됐다.

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군 복무중에도 그의 활약은 멈추지 않고 있다. 최근 넷플릭스 오리지널 시리즈 '원더풀스'를 통해 전 세계 시청자들을 만나며 여전한 인기를 확인했다.

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매달 가장 핫한 스타를 가리는 청룡랭킹에서 72%가 넘는 압도적 지지율로 정상에 우뚝 선 차은우.

글로벌 여심을 뒤흔드는 비주얼은 물론, 탄탄한 연기력과 다채로운 활동으로 전성기를 구가하고 있는 차은우.

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군 복무중인 차은우를 기다리는 팬들의 마음은 이번 투표를 통해 폭발되었다. 군백기조차 뛰어넘은 팬덤의 사랑을 받은 차은우의 향후 행보에 팬들의 이목이 집중되고 있다.

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한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.