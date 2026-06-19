'116만 구독자' 덱스, 돌연 유튜브 활동 중단..."올해 복귀 없다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 덱스가 유튜브 활동 중단을 선언하며 그 이유를 직접 밝혔다.

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18일 덱스의 유튜브 채널 '덱스101'에는 '7년 유튜브 여정의 쉼표를 찍겠습니다 오프덱스 with 95즈'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 유튜버 미미미누는 덱스에게 "왜 유튜브를 쉬는 건지 말해달라"고 물었고, 덱스는 솔직한 심경을 털어놨다.

덱스는 "벌써 유튜브 6년 차다. 2020년 전역하고 바로 시작했다"며 "사실 지금 쉬는 게 너무 아쉽다. 이번 연도는 우리 팀과 합도 잘 맞고 하고 싶은 것들을 해나가고 있어서 가장 재밌게 하고 있는 시기"라고 말했다.

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이어 "이유는 여러 가지가 있다. 개인적인 것도 있고 컨디션 문제도 있다"며 "여러 가지를 종합해봤을 때 더 좋은 모습을 보여드리기 위해서는 쉬는 게 맞겠다고 생각했다"고 설명했다.

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또 "갑작스러운 결정이라고 생각하실 수 있을 것 같다"며 팬들에게 양해를 구했다.

함께 출연한 넷플릭스 '흑백요리사' 우승자 나폴리맛피아 권성준 셰프는 "덱스는 원래 놀 성격이 아니다"라고 말했고, 미미미누 역시 "어딘가에서 새로운 모습을 보여줄 것이라 생각한다"며 응원의 메시지를 전했다.

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덱스는 휴식 기간에 대해서도 언급했다. 그는 "이렇게 오래 쉬어가는 건 처음"이라며 "복귀 시점은 올해가 아닐 것 같다"고 밝혔다.

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이어 "한두 달만 쉬어도 잊히는 업계다. 이렇게 오래 쉬는 것도 나름 큰 결정"이라면서도 "고민하는 시간은 사실 많지 않았다. 결정해야 하는 이유가 명확했기 때문"이라고 덧붙였다.

한편 덱스는 UDT 출신 방송인으로 각종 예능과 콘텐츠에서 활약하며 큰 사랑을 받고 있다.

현재 유튜브 채널 '덱스101'은 구독자 약 116만 명을 보유하고 있으며, 특유의 솔직한 매력과 인간적인 모습으로 두터운 팬층을 형성하고 있다.

narusi@sportschosun.com